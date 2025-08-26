Il panorama vaccinale italiano è in tensione: circola un video inedito promulgato da La Verità dove il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Giorgio Palù rivela (seppur in modo non intenzionale) le pressioni esercitate dal Ministero per ampliare l’uso del vaccino AstraZeneca anche alle fasce più giovani, evidenziando le frizioni all’interno del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Sulla questione si è espresso in diretta il Senatore Claudio Borghi: “Nel video si sente chiaramente qualcuno cercare di coprire la voce di Palù, impedendo che si sentisse cosa stava dicendo. Era il professor Locatelli, del Bambin Gesù, allora a capo del CTS. Quella reazione la dice lunga: invece di entrare nel merito, hanno avuto paura di far uscire certe parole”.

Per Borghi, la questione è anche istituzionale. “Il Governo o il Parlamento possono anche decidere di non seguire il parere del Comitato Tecnico Scientifico, se lo ritengono opportuno. Ma quello che non è mai lecito è fare pressioni sul CTS stesso. Perché a quel punto il comitato perde la sua autonomia scientifica, e si trasforma in uno strumento esecutivo”.

Un rischio che, secondo il senatore, si è concretizzato. “A noi parlamentari arrivava un’informazione dolosamente distorta. Le scelte erano presentate come basate sulla scienza, ma in realtà la scienza era piegata alla politica. E se confermato, questo è gravissimo”.