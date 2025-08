Antonio Conte, nuovo regalo in vista: il Napoli sembra intenzionato a chiudere per l’ex stella dell’Atalanta e migliorare ancora la rosa.

Il Napoli è senza dubbio la regina del mercato in Serie A fino a questo momento. L’estate 2025, dopo aver regalato le celebrazioni per il quarto Scudetto della storia, sta vedendo i partenopei dominanti anche in fase di trattative.

Non a caso sono già 6 i colpi messi a segno dalla squadra di Antonio Conte, che può dirsi assolutamente soddisfatto. Gli azzurri si sono assicurati un portiere di riserva di grande valore come Milinkovic-Savic, un centrale titolare come Beukema ed un altro di prospettiva come Marianucci. Hanno arricchito l’attacco con Lang e Lucca e soprattutto avranno l’onore di portare in Italia un fuoriclasse come De Bruyne.

Un mercato stellare, ma non ancora concluso. Mister Conte infatti vuole anche una panchina di tutto rispetto, per poter essere competitivo su tutti i fronti, anche in Europa. Per questo motivo all’appello manca un esterno d’attacco a sinistra ed un terzino destro alternativo, che possa dare il cambio a capitan Di Lorenzo.

Nuovo terzino per il Napoli: offerto l’ex atalantino Zortea

Il nome ideale per la fascia destra di difesa potrebbe arrivare dalla Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, al Napoli sarebbe stato proposto da alcuni intermediari il cartellino di Nadir Zortea, laterale difensivo classe ’99, oggi in forza al Cagliari.

Cresciuto nell’Atalanta e passato a fare esperienza in diverse squadre di provincia, Zortea ha ottenuto la giusta maturità nell’ultima stagione con il club sardo, conclusa con un bottino di 35 presenze e 6 reti. Il suo ruolo ideale è quello di ‘quinto’ a destra, ma sa giocare perfettamente anche da terzino e sarebbe assolutamente in grado di dare il cambio a Di Lorenzo.

Lo stesso Zortea in tempi recenti si è auto-proposto alle big del nostro campionato, dicendosi molto più pronto e maturo per il salto di qualità: “Penso che in questi anni in cui sono stato un po’ a farmi le ossa sono sempre riuscito ad aggiungere uno scalino. Credo che l’anno prossimo possa essere una buona annata, penso di essere pronto e non vedo l’ora di misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile”.

L’operazione Zortea costerebbe al Napoli circa 8 milioni di euro di cartellino, dunque una spesa assolutamente sostenibile per la società di De Laurentiis. Inoltre, una volta risolto il tassello del terzino destro, gli azzurri potranno liberare sul mercato in uscita due elementi come Zanoli e Mazzocchi, entrambi non proprio al centro del progetto Conte.