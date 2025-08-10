Per rinnovare il bagno basta andare da Lidl, con questa serie limitata lo completi e gli cambi aspetto spendendo davvero pochissimo.

Il bagno è uno degli ambienti di casa in cui passiamo una buona parte del nostro tempo e in cui ci andremo a dedicare alla nostra igiene personale, oltre ad essere una sorta di ‘rifugio’ dove cercheremo quei 5 minuti di relax lontano da tutti e da tutto. Ecco perché dovrà essere un ambiente pratico, comodo e confortevole.

L’arredamento nel bagno quindi, avrà un ruolo fondamentale. Non solo permetterà di rendere funzionale anche l’ambiente più piccolo, ma lo trasformerà in un luogo comodo e confortevole. Ebbene, se è arrivato il momento di dare un tocco nuovo al proprio bagno, c’è un’occasione imperdibile da Lidl. Senza spendere troppo, si potrà dare un look completamente nuovo.

Con Lidl il bagno ha tutto un altro aspetto senza spendere un capitale: l’offerta che conviene

Da sempre Lidl riesce ad offrire ai propri clienti un’ampia gamma di prodotti a prezzi vantaggiosi. Non solo beni di prima necessità, ma anche tutto ciò che serve per la cura della persona, della casa, per il tempo libero e anche per il bricolage. Tantissime novità ad un costo conveniente, che afferma Lidl fra le prime catene di discount sul mercato. Ebbene, dalla settimana prossima c’è un’offerta imperdibile per il bagno, con pochi euro si potrà rinnovare da cima a fondo.

Da lunedì 11 agosto, arrivano da Lidl tutta una serie di arredi per il bagno, che permetteranno di rimodernarlo spendendo davvero pochissimo. La serie Livarno home, si presenta con un insieme di elementi imperdibili. Partiamo con il mobile sotto lavabo a soli 34,99 euro, con dimensioni 60x55x28 (LxAxP). C’è poi anche l’armadietto pensile con specchio che costa 49,00 euro, le cui dimensioni sono 65x60x17.

Ma non è tutto, perché sempre della stessa linea c’è anche l’armadietto a colonna da bagno a 59,00 euro con dimensioni 32x180x28 e infine, mobiletto da bagno a 34,99 euro per 32x80x28. I pannelli sono intercambiabili e si presentano in due varianti di colore bianco/simil rovere oppure blu/antracite. All’interno delle confezioni escono tutti i kit per il montaggio e incluse sono anche le istruzioni. Insomma, un’occasione da non perdere per chi desidera rinnovare il bagno ma senza spendere una fortuna.