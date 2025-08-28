Prima che arrivi l’autunno è importante preparare la casa: ecco cosa fare per non farsi trovare impreparati all’arrivo di una nuova stagione.

L’autunno è ormai alle porte e con lui arrivano giornate più corte, temperature più fresche e il desiderio di ritrovare il comfort domestico. È il momento ideale per rinnovare gli spazi e creare un’atmosfera calda, accogliente e funzionale, lasciando alle spalle quella che per tutti è stata una lunga e calda estate.

Quindi, prima che arrivi ufficialmente la nuova stagione, sarà importante svolgere alcune piccole faccende in casa, che, non solo permetteranno di accogliere al meglio l’autunno, ma prepareranno anche gli ambienti ad affrontare i mesi più freddi dell’anno, rendendo il tutto più confortevole e accogliente. Si tratta di semplici azioni, ma che renderanno gli ambienti domestici completamente diversi.

Ecco come preparare la casa per l’arrivo dell’autunno: cosa fare per ambienti più confortevoli

Una delle prime cose da fare e che permette anche di dare un’aria nuova alla casa è cambiare tessuti. Quindi via lino e cotone leggero, e diamo spazio a plaid, coperte e cuscini in materiali morbidi e caldi come il velluto, la lana o il pile. Si potranno anche aggiungere texture ricche e colori autunnali, come senape, ruggine, bordeaux e verde bosco, per trasformare l’atmosfera con pochi semplici tocchi.

Un altro passo importante è quello della pulizia delle grondaie che permetterà all’acqua piovana di poter defluire normalmente e senza trovare ostacoli. Successivamente, si dovrà controllare il riscaldamento, verificando che il sistema di riscaldamento funzioni correttamente. Pulire quindi anche i filtri dei condizionatori a pompa di calore, spurgare i termosifoni e, se si usa una stufa o un camino, bisogna programmare una manutenzione professionale.

Dopo aver fatto questi passaggi essenziali, si potrà anche cambiare look ai vari ambienti. Ad esempio, si potrà rendere l’ingresso più funzionale con uno spazio dedicato a giacche, sciarpe e ombrelli. Un tappeto assorbente, un portaombrelli e qualche gancio a muro faranno la differenza nei giorni di pioggia. Si potranno poi creare angoli di luce calda usando luci soffuse, lampade da tavolo e profumare l’ambiente con note autunnali come cannella, arancia, chiodi di garofano, vaniglia e legno di cedro. Piccoli cambiamenti, che accoglieranno al meglio l’arrivo dell’autunno e lo renderanno unico.