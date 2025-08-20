Prima che arrivi l’autunno bisogna organizzare la casa al meglio: ecco una serie di cose da fare ora e che non possono essere più rimandate.

Con l’estate che volge al termine e l’autunno alle porte, è il momento perfetto per riorganizzare la casa in modo funzionale. Le giornate iniziano ad accorciarsi, l’aria si fa più fresca, e passiamo più tempo tra le mura domestiche. Preparare gli spazi in anticipo ti aiuterà a vivere meglio i mesi più freddi, a ridurre lo stress quotidiano e a creare un ambiente accogliente e pratico.

Anche se per molti potrà sembrare una cosa strana visto che ci troviamo ancora in piena estate, per organizzare al meglio la casa in vista dell’autunno e dell’inverno che verrà, bisogna iniziare sin da ora. Un passo alla volta per rendere la casa più calda e accogliente, pronta per affrontare i mesi più freddi.

Organizzare ora la casa in visto dell’autunno per renderla pratica, funzionale ed accogliente

La prima cosa da iniziare a fare una volta rientrati dalle vacanze è un po’ di decluttering. Bisogna eliminare ciò che non serve, quindi svuotare armadi, cassetti e dispense e mettere da parte vestiti estivi che non userai fino alla prossima stagione. Donare, riciclare o buttare ciò che è rotto, inutilizzato o superfluo. Una volta fatto questo, si passa allo step successivo.

Il passo successivo è quello di organizzare il cambio armadio. Preparare i vestiti autunnali e invernali e tenere ancora a portata di mano quelli più leggeri. Lavare, stirare e piegare i capi che non verranno più indossati e iniziare a tenere più in avanti maglioni, giacche e pantaloni più pesanti, così come sciarpe, cappelli e impermeabili per i primi giorni di pioggia.

Fatto questo, si potrà iniziare a rendere gli ambienti più caldi e accoglienti. Si potrà iniziare ad aggiungere coperte in salotto e cuscini con tessuti morbidi. Anche cambiare le tende, scegliendo tra tessuti più pesanti e colori caldi (ocra, bordeaux, terra bruciata) aiuterà a creare la giusta atmosfera. Ed infine, non possono di certo mancare candele profumate o diffusori con essenze autunnali (come cannella, vaniglia, legno di cedro).

Infine, c’è bisogno di fare i soliti controlli di routine, infatti, prima che il freddo arrivi davvero, bisogna assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Quindi al via i controlli dei termosifoni, spurgano l’aria e verificando che non ci siano perdite. Pulire i filtri dei condizionatori o dei purificatori d’aria. E fare una rapida ispezione agli infissi e alle guarnizioni per evitare spifferi.