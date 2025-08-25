Federico Chiesa cambia ancora maglia: l’esperienza a Liverpool potrebbe essere già terminata per l’esterno della Nazionale italiana.

Per gran parte della sessione estiva di calciomercato si è parlato di un possibile ritorno di Federico Chiesa in Italia. Uno degli esterni offensivi nostrani di maggior talento, emigrato lo scorso anno in Inghilterra accettando la proposta allettante del Liverpool.

Una volta terminata la storia con la Juventus, che non era disposta a rinnovare il contratto esoso del calciatore classe ’97, Chiesa ha scelto di tentare l’avventura oltre Manica. La sua prima stagione, nonostante la vittoria della Premier, non gli ha regalato grandi soddisfazioni personali, visto che l’allenatore Arne Slot gli ha dato poco spazio preferendogli altri tipi di calciatori.

Per questo Chiesa ancora ad oggi, quando manca una settimana esatta alla scadenza delle trattative estive, è un pezzo pregiato sul mercato. Moltissimi club italiani, come Napoli, Milan, Roma e Atalanta, sarebbero ben felici di riportarlo in patria. Ma il futuro dell’ex Juve sembra potersi vestire di nuovo di bianconero: ecco le ultime indiscrezioni sulla sua prossima squadra.

Chiesa cambia maglia: pedina nello scambio tra Liverpool e Newcastle

Secondo il portale britannico CaughtOffside, Federico Chiesa potrebbe diventare un nuovo calciatore del Newcastle, restando così in Inghilterra ed azzerando le voci che lo vorrebbero di ritorno in Serie A entro fine agosto. L’esterno offensivo sarebbe stato individuato dai Reds come pedina ideale di uno scambio ad alto livello.

Il Liverpool infatti vorrebbe proporre alla squadra bianconera il cartellino di Chiesa, valutato intorno ai 20-25 milioni di sterline, per ammorbidire il costo di Alexander Isak, centravanti svedese proprio in forza al Newcastle ed obiettivo dichiarato della squadra campione d’Inghilterra in carica. L’idea è dunque tentare questo scambio che coinvolgerebbe il calciatore azzurro, al quale non dispiacerebbe l’ipotesi Newcastle.

Una situazione sulla carta fattibile, ma che ha però tanti punti interrogativi, come sostiene la stessa fonte inglese. Infatti il Newcastle nel ruolo di Chiesa, quello di ala sinistra d’attacco, ha già investito fortemente su Anthony Elanga ed in teoria non avrebbe bisogno di un nuovo innesto. Senza dimenticare che Isak viene valutato non meno di 170 milioni di euro dai Magpies e difficilmente verrà accettata una proposta comprensiva di contropartita tecnica.

Lo stesso Chiesa vorrebbe ancora giocarsi le proprie carte ad Anfield Road, visto che negli ultimi mesi diversi calciatori, come Luis Diaz e Darwin Nunez, hanno lasciato il Liverpool e lo stesso Slot pare gli stia dando maggiore fiducia. Situazione tutta da seguire, con i club italiani che non intendono mollare la presa fino all’ultimo.