L’Inter tenta il colpaccio e si inserisce nella trattativa con la squadra inglese. Il Liverpool superato da questa concorrenza?

La sessione estiva di mercato non ha regalato grossi cambiamenti in casa Inter. Dopo il flop della finale di Champions League persa e l’addio di Simone Inzaghi alla panchina, c’era chi affermava con sicurezza che i nerazzurri avrebbero completamente cambiato volto e gerarchie.

Invece, almeno per il momento, gli unici nuovi innesti hanno riguardato le alternative per la panchina. I vari Sucic, Luis Henrique e Bonny non possono considerarsi dei titolari già nell’immediato, mentre mister Cristian Chivu sta cercando di ripartire dalle basi forti e dalle certezze delle ultime stagioni. Non c’è spazio dunque per le rivoluzioni, anche se qualcosa entro fine agosto dovrebbe arrivare dal mercato in entrata.

Il reparto che sembra meno coinvolto nelle trattative, sia in entrata che in uscita, è quello della difesa. L’Inter ha confermato lo zoccolo duro della scorsa stagione, ma già sta ragionando in prospettiva. Nel 2026 scadranno i contratti di alcuni veterani come Acerbi, De Vrij e Darmian. Diventa dunque fondamentale per i nerazzurri rinforzare la linea difensiva con innesti più giovani e di prospettiva.

Inter, prenotato il colpo per il 2026: arriva Guehi a parametro zero

Dall’Inghilterra rimbalza una voce che riguarda proprio la futura difesa dell’Inter, che potrebbe ripartire e ringiovanirsi con un colpaccio a sorpresa. Caldo il nome di Marc Guehi, centrale britannico che attualmente è in forza al Crystal Palace, ma con il contratto in scadenza a giugno 2026.

Secondo il portale CaughtOffside, Guehi sarebbe il primo obiettivo dei nerazzurri in vista della prossima stagione, quando per l’appunto il centrale inglese si potrà svincolare e scegliere autonomamente dove giocare. Va però battuta la concorrenza del Liverpool, che è in trattativa da tempo con il calciatore e che vorrebbe già ingaggiarlo in queste settimane di fine agosto.

L’Inter però fa sul serio per il classe 2000, un elemento che darebbe nuovo vigore e prospettiva alla difesa nerazzurra. Ad oggi l’età media della linea arretrata a disposizione di Chivu è molto elevata, dunque l’approdo di Guehi rappresenterebbe una ventata d’aria fresca.

Nato in Costa d’Avorio ma naturalizzato inglese, Guehi è un centrale roccioso che ha disputato gli ultimi Europei 2024 da titolare al centro della difesa dei Three Lions. Con la maglia del Crystal Palace, di cui è anche capitano, ha da poco ottenuto due storici trionfi: la FA Cup e la Community Shields, quest’ultima proprio ai danni del Liverpool.