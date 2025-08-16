Incredibile ma vero, un titolarissimo dell’Inter come Henrik Mkhitaryan rischia di essere fuori dai piani tattici di mister Chivu.

Cambiare tutto per non cambiare nulla. La frase iconica del romanzo “Il Gattopardo” può essere perfettamente utilizzata per definire la situazione attuale dell’Inter. Si è parlato infatti, sin dall’addio di Simone Inzaghi alla panchina nerazzurra, di una vera e propria rivoluzione all’interno del club.

Cambiamenti drastici che dovevano partire dal nome del nuovo allenatore, ovvero Cristian Chivu, un semi-debuttante che conosce molto bene l’ambiente interista ma che allo stesso tempo è chiamato ad un’impresa titanica, avere subito un impatto importante all’interno di una squadra abituata ai palcoscenici più importante.

Ma poi di rivoluzione vera e propria neanche l’ombra. Prima si è parlato di un mercato estivo da protagonista, tra cessioni di calciatori rilevanti e l’arrivo di nuovi innesti giovani e di prospettiva. Vero che sono arrivati elementi interessanti, da Luiz Henrique a Bonny passando per Sucic ed il riscatto di Zalewski. Ma si tratta quasi soltanto di innesti complementari, di calciatori che saranno utili più in corsa e non come protagonisti assoluti.

Anche a livello tattico, per il momento nulla di nuovo all’orizzonte. Ci si aspettava da Chivu idee nuove e formule diverse rispetto al passato. Ma visto che dal mercato non è arrivato nulla di rivoluzionario (vedi lo stop per Lookman), il tecnico rumeno ha deciso di ripartire dal 3-5-2 di inzaghiana memoria. Attuando però una modifica importante nello schieramento titolare.

L’Inter riparte da (quasi) tutti i senatori: solo Mkhitaryan rischia il posto

A parte gli esperimenti in amichevole, come quelli visti nell’ultimo test con il Monza, mister Chivu sembra intenzionato a ripartire dallo zoccolo duro dell’Inter degli ultimi anni. Quasi zero cambiamenti nello schieramento iniziale, tranne uno che secondo le previsioni degli esperti potrebbe rappresentare l’unica variante.

Il solo titolare del recente passato a rischiare il posto pare essere Henrik Mkhitaryan, il centrocampista veterano di origine armena, giunto ormai alla quarta stagione consecutiva all’Inter. Il classe ’89, vista anche l’età non più giovanissima, potrebbe non essere più considerato un intoccabile nelle gerarchie della linea mediana.

Mkhitaryan, almeno secondo le previsioni di TMW, sarebbe stato scavalcato nelle scelte dal neo acquisto Petar Sucic, il giovane bosniaco arrivato ad inizio estate dalla Dinamo Zagabria per circa 14 milioni di euro. Chivu sta puntando forte sul classe 2003, che ha dimostrato di saper giocare sia da regista che da mezzala pura, con caratteristiche però diverse da Mkhitaryan.

Sucic dunque potrebbe essere l’unica vera novità ai nastri di partenza della stagione 2025/2026, sempre in attesa che il mercato interista regali qualche occasione dell’ultima ora. Ecco intanto l’undici titolare dell’Inter secondo i pronostici degli esperti:

(3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, SUCIC, Dimarco; Thuram, Lautaro.