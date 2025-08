Novità in vista nel mondo del tennis che riguarda anche Matteo Berrettini da vicino. Il romano non può credere ai suoi occhi.

Quando si parla di Matteo Berrettini, lo si fa sempre con grande rammarico. Infatti le qualità tecniche ed atletiche del tennista romano sono eccezionali, come dimostrato diversi anni fa quando ha raggiunto vette importantissime in carriera. Peccato che è sempre mancata la continuità per poter fare il salto di qualità definitivo.

Berrettini ha toccato il piazzamento numero 6 nel ranking ATP, è stato il primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon nel maschile singolare. Ma allo stesso tempo è uno dei tennisti maggiormente falcidiati dagli infortuni: in particolare alle ginocchia, sempre molto fragili, ed ai muscoli addominali che lo tormentano ormai da anni.

Il 2025 è l’ennesimo annus horribilis in questo senso; Berrettini è ai box ormai da diversi mesi, ha dovuto saltare tornei di primo piano come il Roland Garros o di recente quando ha dato forfait alle competizioni su cemento. Ci vorrà del tempo per riprendere la forma giusta. Intanto Matteo è rimasto sorpreso da una notizia, che lo riguarda indirettamente, e che sta già facendo chiacchierare all’interno del circuito.

L’ex coach di Berrettini ricomincia da capo: sarà al fianco di Emma Raducanu

Sorpreso Matteo Berrettini dunque della novità che riguarda un personaggio a lui molto vicino nel mondo del tennis. Ovvero Francisco Roig, ex tennista ed attuale allenatore, che ha lavorato al fianco del classe ’96 tra il 2023 ed il 2024. Dopo la separazione da Berrettini, il coach è rimasto fermo per un po’ di tempo, ma ora è pronto a tuffarsi in una nuova avventura.

Nelle scorse ore è stato annunciato che Roig sarà il nuovo coach di Emma Raducanu, la talentuosa tennista britannica che sta finalmente ottenendo buoni risultati dopo alcune annate praticamente nulle. Negli scorsi mesi la Raducanu era stata seguita da Mark Petchey, che però ha sempre ammesso di poter gestire l’aspetto tecnico solo ad interim, in attesa del suo ritorno nel mondo dell’informazione.

Roig riparte dunque da un’atleta del circuito WTA, che in comune con Berrettini ha proprio la troppa discontinuità a livello fisico-atletico. La giovane nativa di Toronto è tornata a fare sul serio, salendo fino al 33° posto nel ranking mondiale. Con l’aiuto di un coach esperto come lo spagnolo potrà sperare finalmente nel salto di qualità definitivo.

Il rapporto Roig-Berrettini si era interrotto a fine 2024, con il tennista azzurro che ha ringraziato calorosamente il suo ex allenatore per l’ottimo lavoro svolto, avendolo aiutato dopo la dolorosa separazione con Vincenzo Santopadre.