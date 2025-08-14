Nico Paz può diventare il crack dell’estate di mercato, almeno in queste ultime settimane. Il Como rischia di cedere alla tentazione.

Moltissimi esperti di calcio ed addetti ai lavori hanno insignito Nico Paz come vera rivelazione della Serie A 2024/2025. Il calciatore argentino, formatosi nel Real Madrid, è letteralmente esploso nella sua prima esperienza in Italia, con la maglia del sorprendente Como.

Il talento classe 2004 si è dimostrato già maturo e tecnicamente pronto per il nostro calcio, in particolare grazie al gioco di Cesc Fabregas, abile a valorizzare le qualità da centrocampista offensivo del giovane sudamericano. Fisico imponente, abile nel possesso di palla e piede mancino educatissimo, Nico Paz ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti, diventando di fatto oggetto del desiderio del mercato estivo.

Il Real, che mantiene ancora il diritto di recompra sul 20enne nativo di Tenerife, monitora la situazione anche se per il momento non intende riportarlo a Madrid. Ma allo stesso tempo il Como è insidiato da diversi sondaggi internazionali, da parte di club di alto livello pronti a svenarsi per l’ingaggio del fantasista.

Tottenham, altro tentativo per Nico Paz: gli Spurs alzano l’offerta

In Italia si è spesso parlato dell’Inter come club maggiormente interessato all’acquisto di Nico Paz, ma al momento i nerazzurri non si sono ancora trovati nelle condizioni di poter fare una proposta concreta al Como per il talento argentino, che possiede anche il passaporto spagnolo.

Ma la pretendente numero uno al calciatore in questione resta il Tottenham. La squadra inglese, che ieri ha perso ai rigori la Supercoppa Europea, è pronta a fare sul serio per Nico Paz, considerato un obiettivo centrale nel nuovo progetto tecnico guidato da Thomas Frank.

Gli Spurs già diversi giorni fa avevano messo sul piatto una proposta da 40 milioni massimo, bonus compresi, prontamente rifiutati dal Como. Ma ora si entra nel vivo della trattativa: la nuova offerta è pari a 41 milioni di sterline, vale a dire poco meno di 48 milioni di euro. Una cifra che comincia a far traballare le resistenze comasche e che dimostra come il Tottenham faccia sul serio per il numero 10 dei lariani.

Il Como ha fatto sapere già in tempi recenti di aprire all’addio di Nico Paz solo di fronte a offerte spropositate, visto che il Real Madrid vanta il 50% di ricavo sull’introito totale della cessione. Senza dimenticare che entro il 2027 il club spagnolo può riportare a casa il calciatore spendendo una cifra vicina agli 11 milioni. Insomma, situazione complicata in tutti i sensi, anche se il Tottenham continuerà a fare tentativi per quello che è considerato il main target dell’estate.