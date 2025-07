Kenan Yildiz fa ancora parlare di sé. Il talento della Juventus è molto ambito a livello internazionale, dunque il futuro è ancora incerto.

La nuova Juventus vuole ripartire dai calciatori di qualità e personalità. Una prerogativa assoluta per la squadra di Igor Tudor, che vuole cominciare la stagione con il piede giusto, senza però rivoluzionare troppo il suo assetto. Il mercato al momento non sta presentando delle sorprese assolute.

Gli unici movimenti finora messi a segno dalla Juve sono i riscatti dei calciatori che più hanno convinto lo scorso anno, come Kalulu o Conceiçao, oltre all’ingaggio di Jonathan David in attacco e lo scambio fra terzini con il Porto, che ha ceduto ai bianconeri Joao Mario per accaparrarsi Alberto Costa.

Secondo molti esperti e addetti ai lavori, la Juve ripartirà da un punto fermo assoluto: la tecnica genuina di Kenan Yildiz. Il turco, ormai numero 10 conclamato della squadra bianconera, dovrà trascinare a suon di gol e giocate i suoi compagni. Ma siamo sicuri che il classe 2005 resterà al 100% dalle parti della Continassa? Qualche dubbio, visti gli interessamenti dall’estero, ancora permane.

Indiscrezione Yildiz: la Juventus ha rifiutato un’offerta shock dalla Liga

Proprio in tal senso va segnalato un’indiscrezione di mercato che avrebbe del clamoroso e che riguarda il futuro di Yildiz. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sarebbero giunte delle offerte molto concrete ed allettanti alla porta di via Druento.

Già noto il sondaggio fatto dal Chelsea in tempi recenti, per il quale la Juventus sta resistendo senza troppi affanni. Ma in precedenza un’altra big assoluta del calcio europeo ci ha provato seriamente per il turco, facendo tentennare non poco le resistenze dei vertici bianconeri. Parliamo del Barcellona, che ad inizio luglio ha fatto un tentativo ambizioso e generoso.

Offerti ben 85 milioni di euro per il cartellino di Yildiz, una cifra davvero faraonica per il 20ennne, di fatto la possibilità di arrivare ad una plusvalenza da record per la Juve. Eppure i dirigenti bianconeri, in particolare il nuovo DG Damien Comolli, hanno scelto di blindare Yildiz e di ritenerlo incedibile in questa sessione di mercato.

Una decisione ferrea e anche coraggiosa, visto che alla Juventus farebbe molto comodo incassare denaro fresco da reinvestire sul mercato. Ma Yildiz è uno dei fulcri della squadra di Tudor e non si muoverà neanche a cifre vicine ai 100 milioni. Il Barça, una volta incassato il no della Juve, ha scelto di virare sull’inglese Marcus Rashford, tra l’altro ex obiettivo bianconero.

Ora sta a Yildiz dimostrare di valere la fiducia assoluta della Juventus. Prima il numero 10 sulle spalle, appartenuto a grandi miti del passato. Poi il rifiuto alla proposta allettante dalla Liga spagnola. Tanta pressione ma anche tanto talento intorno al turco.