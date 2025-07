Anche chi si è ridotto all’ultimo, può prenotare un volo low cost per questa meta paradisiaca per vivere una vacanza da sogno.

Tanti italiani sono già partiti per le vacanze mentre altri lo faranno nelle prossime settimane. Ci sono anche quelli che ancora non hanno organizzato nulla e magari lo faranno dopo l’estate. E allora, chi vuole vivere una vacanza da sogno ma spendendo poco, può considerare questa meta paradisiaca.

Si può raggiungere con un volo low cost e dunque questa è un’occasione unica per vivere un’avventura unica, all’insegna del divertimento ma spendendo poco. Ecco dove andare.

La meta paradisiaca low cost

Chiunque non sia riuscito a prenotare le proprie vacanze estive, può considerare comunque diverse mete low cost in cui andare a settembre. Si trovano infatti voli a prezzi stracciati e sistemazioni economiche ma si potranno vivere grandi emozioni in spiaggia oppure scoprendo l’arte e la bellezza di alcune città.

Fra le mete low cost da visitare a settembre ci sono:

Barcellona, in Spagna : con i capolavori di Gaudì e la rilassante spiaggia della Barceloneta, offre un’esperienza completa a chiunque cerchi sia arte e storia ma anche relax.

: con i capolavori di Gaudì e la rilassante spiaggia della Barceloneta, offre un’esperienza completa a chiunque cerchi sia arte e storia ma anche relax. Ibiza, in Spagna : la isla non è vivace solo in estate inoltrata. Anche a settembre c’è tanto divertimento e spiagge paradisiache in cui rilassarsi e divertirsi, con temperature non tanto roventi come durante i mesi di luglio e agosto.

: la isla non è vivace solo in estate inoltrata. Anche a settembre c’è tanto divertimento e spiagge paradisiache in cui rilassarsi e divertirsi, con temperature non tanto roventi come durante i mesi di luglio e agosto. Siviglia, in Spagna : l’atmosfera andalusa conquista chiunque visiti questa città patria del flamenco. Da non perdere l’Alcázar e la Cattedrale.

: l’atmosfera andalusa conquista chiunque visiti questa città patria del flamenco. Da non perdere l’Alcázar e la Cattedrale. Lione, in Francia : è la capitale gastronomica francese ed è chiaro che oltre a paesaggi mozzafiato, all’arte e all’architettura, qui si potranno gustare tante pietanze gustose.

: è la capitale gastronomica francese ed è chiaro che oltre a paesaggi mozzafiato, all’arte e all’architettura, qui si potranno gustare tante pietanze gustose. Nizza, in Francia : città francese della riviera, davvero imperdibile. Qui sarà possibile passeggiare lungo la famosa Promenade des Anglais e visitare numerosi musei d’arte, tra cui il Museo Nazionale Marc Chagall, il Museo Massena e il Museo Matisse di Nizza.

: città francese della riviera, davvero imperdibile. Qui sarà possibile passeggiare lungo la famosa Promenade des Anglais e visitare numerosi musei d’arte, tra cui il Museo Nazionale Marc Chagall, il Museo Massena e il Museo Matisse di Nizza. Bordeaux, in Francia : è la meta perfetta da visitare se si ama il vino, con degustazioni e visite ai vigneti.

: è la meta perfetta da visitare se si ama il vino, con degustazioni e visite ai vigneti. Dubrovnik, in Croazia : è la perla dell’Adriatico, ricca di monumenti da conoscere come la chiesa barocca di San Biagio, il Palazzo Sponza e il Palazzo del Rettore, dallo stile gotico. Per rilassarsi, spostarsi verso le spiagge dell’isola di Mezzo.

: è la perla dell’Adriatico, ricca di monumenti da conoscere come la chiesa barocca di San Biagio, il Palazzo Sponza e il Palazzo del Rettore, dallo stile gotico. Per rilassarsi, spostarsi verso le spiagge dell’isola di Mezzo. Tirana, capitale dell’Albania : è un mix di arte e architettura, da quella ottomana a quella sovietica. Salire sulla Torre dell’Orologio in Piazza Skanderbeg è il modo perfetto per scoprire dall’alto la città.

: è un mix di arte e architettura, da quella ottomana a quella sovietica. Salire sulla Torre dell’Orologio in Piazza Skanderbeg è il modo perfetto per scoprire dall’alto la città. Lisbona, in Portogallo : è un insieme di strade acciottolate e tram gialli. Da non perdere i quartieri più famosi, di Alfama, Baixa, Estrela e Graça. Gustare un pastel de nata da Pasteis de Belém sarà un’esperienza unica per il palato.

: è un insieme di strade acciottolate e tram gialli. Da non perdere i quartieri più famosi, di Alfama, Baixa, Estrela e Graça. Gustare un pastel de nata da Pasteis de Belém sarà un’esperienza unica per il palato. Faro, in Portogallo : è la meta ideale per esplorare le spiagge dell’Algarve A Lagos si potrà imparare anche a fare surf.

: è la meta ideale per esplorare le spiagge dell’Algarve A Lagos si potrà imparare anche a fare surf. Atene, capitale della Grecia : è un vero museo a cielo aperto in ogni periodo dell’anno. Da non perdere l’Agorà e l’Acropoli ma anche i quartieri di Plaka e Monastiraki, assaporando la cucina greca come il Gyros, la Spanakopita e il Souvlaki.

: è un vero museo a cielo aperto in ogni periodo dell’anno. Da non perdere l’Agorà e l’Acropoli ma anche i quartieri di Plaka e Monastiraki, assaporando la cucina greca come il Gyros, la Spanakopita e il Souvlaki. Corfù, in Grecia : è ricca di spiagge fra le più belle al mondo con acque cristalline per fare snorkeling come Paleokastritsa, la spiaggia di Agios Georgios e la spiaggia di Issos.

: è ricca di spiagge fra le più belle al mondo con acque cristalline per fare snorkeling come Paleokastritsa, la spiaggia di Agios Georgios e la spiaggia di Issos. Vienna, capitale dell’Austria: con i suoi palazzi e musei, è un paradiso per chi ama l’arte e l’architettura. Da non perdere anche la gustosa torta Sacher.

Mete low cost con voli economici sono anche due città italiane: Firenze, culla del Rinascimento, con i suoi musei, chiese ed edifici storici e il romantico Ponte Vecchio, e Catania, con mercati colorati e piazze storiche. Da non perdere anche le spiagge incantevoli.