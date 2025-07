La Juventus potrebbe cedere il proprio calciatore, scontento per il poco spazio. Ecco dunque spuntare l’opzione Inter.

Difficile trovare nel calcio italiano una rivalità storica e tradizionale come quella tra Juventus ed Inter. Nonostante non siano squadre della stessa città, questo confronto è definito da sempre il derby d’Italia, visto che riguarda due club iconici e che fino a prima di Calciopoli non avevano mai vissuto l’incubo della retrocessione in B.

Le tifoserie sicuramente non si amano, soprattutto dopo i fatti degli ultimi 15-20 anni, dentro e fuori dal campo. Ma a livello calcistico c’è invece un grande rispetto tra Juve ed Inter, che non mancano anche di effettuare operazioni di calciomercato tra di loro. Basti pensare a calciatori come Cuadrado, Ibrahimovic, Vieira o Hernanes, passati tutti dalla Lombardia al Piemonte o viceversa.

Nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi di mercato, sempre sull’asse Juve-Inter. Infatti c’è un calciatore della rosa bianconera che ha mostrato un bel po’ di malcontento, soprattutto per il poco spazio concessogli dall’allenatore Igor Tudor. Possibile che chieda la cessione nelle prossime settimane; tale calciatore potrebbe fare comodo proprio ai rivali interisti.

Perin vuole lasciare la Juventus: opzione per l’Inter se parte Sommer

È un portiere il calciatore in questione che può tornare ad infiammare il mercato di Juventus ed Inter. Ovvero Mattia Perin, ormai storico numero 12 bianconero, che dopo aver accettato negli scorsi anni di buon grado questo ruolo da riserva, ora pretende di avere maggiore spazio e considerazione. Per questo potrebbe lasciare Vinovo a breve.

Come riportato da Calciomercato.it, Perin potrebbe essere la soluzione giusta per l’Inter, aprendo un valzer di portieri molto interessante. Infatti i nerazzurri sono alle prese con il futuro incerto del titolare Yann Sommer, che è nel mirino del Galatasaray e starebbe seriamente riflettendo sull’ipotesi di un trasferimento in Turchia, ad un anno dalla scadenza di contratto.

In caso di partenza di Sommer, la dirigenza dell’Inter potrebbe affidarsi ad un portiere esperto come Perin, piuttosto che spendere cifre enormi per un nuovo titolarissimo a lungo termine. Lo juventino si andrebbe a giocare il posto di nuovo numero 1 nerazzurro con Josef Martinez, lo spagnolo acquistato lo scorso anno dal Genoa.

Il piano dell’Inter e di Beppe Marotta potrebbe essere dunque quello di accogliere Perin e allo stesso tempo di ‘prenotare’ il colpaccio Gigio Donnarumma a parametro zero nel 2026, quando al portiere italiano scadrà il contratto con il PSG. Una situazione da seguire ed in piena evoluzione, con la Juve pronta ad ascoltare le offerte.