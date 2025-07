Una decisione che lascia il mondo della Formula 1 a bocca aperta. In particolare a restare di stucco è stato Max Verstappen.

Il mondiale 2025 di Formula 1 sta ribaltando le gerarchie degli scorsi anni. Ovvero quando la Red Bull era la scuderia dominante e Max Verstappen sembrava non avere rivali nella corsa al titolo piloti. Oggi la situazione è decisamente cambiata, soprattutto per l’ascesa di una scuderia in particolare.

La McLaren, già capace di strappare il titolo costruttori nel 2024, sta dominando la stagione grazie ai trionfi ed ai numerosi podi dei suoi due piloti di riferimento, ovvero Oscar Piastri e Lando Norris. I due si stanno contendendo la vittoria mondiale, mentre Verstappen è costretto ad inseguire al terzo gradino. L’olandese, a quota 185 punti, avrebbe bisogno di un’impresa per poter tornare in auge.

Ma come mai la Red Bull ha subito un calo così evidente e repentino rispetto alle scorse stagioni? Colpa di una vettura non più stabile e veloce come prima, ma anche di strategie di gara evidentemente fallimentari. Da qui è nata la decisione, a dir poco clamorosa, di allontanare il team principal Christian Horner.

Horner, licenziamento a sorpresa: Helmut Marko fa chiarezza sulla scelta

Il 9 luglio scorso la scuderia Red Bull ha ufficializzato il licenziamento di Horner, dopo tanti anni di onorati servizi al team anglo-austriaco. La forte decisione sul destino del dirigente britannico ha sorpreso tutti, compreso Verstappen, con cui francamente il rapporto non appariva più idilliaco come un tempo.

Lo scorso weekend a Spa si è corso il primo Gran Premio senza Horner a guidare la Red Bull; nonostante ciò è arrivata la vittoria nella Sprint Race del sabato per Verstappen. Ma il clima interno sembra ancora piuttosto scombussolato.

A spiegare le reali ragioni della separazione dall’ex team principal c’ha pensato il consigliere storico Helmut Marko, che a margine dell’ultimo GP si è espresso in maniera chiara: “Lo abbiamo subito ringraziato per gli ultimi 20 anni e per gli otto titoli mondiali. Il licenziamento è stato una conseguenza di vari fattori, ma principalmente hanno influito le prestazioni ultimamente non buone. L’amministratore Oliver Mintzlaff ha preso la decisione, l’abbiamo condivisa con Christian il martedì dopo la gara di Silverstone, a Londra”.

Quindi in particolare si tratterebbe di motivazioni tecnico-strategiche a margine del licenziamento di Christian Horner. Intanto al suo posto è stato nominato il francese Laurent Mekies, ingegnere con un passato alla Ferrari e fino a qualche settimana fa team principal del team Racing Bulls. Ora non resta che vedere se la Red Bull tornerà a brillare oppure se servirà del tempo per riprendere la giusta rotta.