Clamorosa l’indiscrezione che vorrebbe il club nerazzurro molto interessato ad uno dei migliori giocatori della Roma: il punto

In questa fase del calciomercato l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori è concentrata essenzialmente (come spesso accade, trattandosi di affari e trattative delle 3 grandi del Nord) su movimenti e rumors inerenti le operazioni in entrata e in uscita condotte da Juventus, Inter e Milan. Con le strade che spesso si intrecciano in un vorticoso giro di rilanci, dietrofront, ostruzionismi e beffe pronte ad esser servite alla rivale di turno.

È così che questi giorni non si fa che parlare del possibile passaggio di Dusan Vlahovic dai bianconeri al Diavolo, o della lotta tra le due milanesi per il cartellino di Giovanni Leoni, e infine della trattativa (ormai pubblica) che dovrebbe portare Ademola Lookman dall’Atalanta all’Inter. Ma in pentola bolle anche dell’altro.

Il club nerazzurro, che conta di chiudere con la Dea l’affare per il formidabile attaccante entro il 31 luglio, si starebbe guardando intorno anche per migliorare la qualità della rosa in altri settori di campo.

L’ultima indiscrezione riferisce di un vivo interesse di Marotta e soci per uno dei migliori calciatori della Roma. Uno che, oltre ad esser stato grande protagonista della passata stagione, è tenuto in grande considerazione da Gian Piero Gasperini, che lo ritiene perfetto per la sua ‘particolare’ filosofia di gioco.

Inter su Manu Koné, la posizione della Roma

Intervenuto in diretta nella nuova puntata di ‘INTER ZONE‘, programma in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘, Christian Recalcati – noto telecronista di fede nerazzurra – ha fornito una succosa notizia di mercato sul nuovo prestigioso obiettivo messo nel mirino dalla dirigenza meneghina.

Partendo dalla situazione ancora incerta che riguarda Hakan Calhanoglu (che, almeno a parole, si è dichiarato disposto a ‘fare la pace’ con Lautaro dopo le polemiche seguite al Mondiale per Club) Recalcati ha dichiarato che ‘Se arrivano 20 milioni, l’Inter lo vende… Io l’avrei trattato anche a 15‘. Sempre a proposito di centrocampo, lo stesso tifoso interista ha svelato che ‘è stato fatto anche un sondaggio per Koné della Roma‘.

Il centrocampista francese, arrivato lo scorso anno dal Borussia Mönchengladbach per 18 milioni di euro più bonus, ha una valutazione di mercato pari almeno a 40 milioni. Già corteggiato da molti top club della Premier League, il calciatore è considerato assolutamente incedibile dalla Roma, che recentemente, in quella zona di campo, ha appena acquistato Neil El Aynaoui dal Lens.