Annuncio che lascia ammutoliti tutti gli appassionati di ciclismo che arriva direttamente dal campionissimo sloveno Pogacar.

Un’altra annata da incorniciare quella attualmente in corso per Tadej Pogacar. Se vi fosse stato ancora qualche dubbio da sciogliere sulla sua reale predominanza nel ciclismo odierno, tutto è stato spazzato via dall’ennesimo trionfo stagionale. Ovvero quello al Tour de France conclusosi il 27 luglio scorso.

Pogacar ha conquistato il suo quarto successo nella Grande Boucle in carriera, confermandosi ad altissimi livelli. Difficile riuscire ad ostacolare il talento sloveno una volta che parte in quarta, con l’obiettivo di dominare una gara. Anche se va detto che nell’ultimo Tour la concorrenza è stata piuttosto scarna, senza veri duelli che gli abbiano messo i bastoni tra le ruote.

Infatti il suo rivale numero uno Jonas Vingegaard si è fatto sotto soltanto nelle tappe alpine, ma senza mai andare realmente ad insidiare il dominio di Pogacar. Ciò che balza agli occhi però, oltre al trionfo senza ostacoli del classe ’98, è anche una evidente dose di stanchezza che ha accompagnato Tadej nelle ultime tappe, tanto da preferire una saggia gestione delle forze piuttosto che cercare la rincorsa spettacolare sugli Champs-Elysées.

Pogacar e l’annuncio sul futuro: “Non mi vedo correre a lungo”. C’è già la data del ritiro?

Al termine dell’impresa al Tour de France, Tadej Pogacar ha lanciato un messaggio sibillino che ha lasciato colpiti moltissimi tifosi ed appassionati delle due ruote. Oltre a far sapere di aver bisogno di una breve pausa estiva, prima di rituffarsi sui prossimi impegni, lo sloveno ha per la prima volta parlato del proseguo della sua carriera agonistica.

“Non credo che smetterò subito, ma non mi vedo a lungo. Le Olimpiadi di Los Angeles del 2028 sono uno dei miei obiettivi. Dopo, potrei iniziare a pensare al ritiro”. Parole chiare quelle di Pogacar che dunque fa intendere come la sua carriera non sarà ancora molto lunga. Scordatevi di vedere il campione sloveno in sella fino a tarda età.

L’idea del 4 volte campione del Tour de France è quella di continuare sicuramente fino al 2028, quando tenterà di conquistare la sua prima medaglia d’oro olimpica a Los Angeles. Finora nel suo palmarès c’è solo un bronzo iridato a Tokyo 2020 nella gara in linea.

La carriera di Pogacar dunque, secondo le previsioni e le indicazioni del fuoriclasse balcanico, potrebbe durare non oltre i prossimi 3 anni. In attesa di altri annunci o di repentini cambi di idea, godiamoci le imprese del 26enne, considerato uno dei migliori atleti di sempre in questa disciplina.