La Juventus sembra ormai destinata a perdere questo calciatore di alto livello. Possibile addirittura una separazione consensuale diretta.

Sta nascendo pian piano la nuova Juventus. Una squadra che ripartirà con un volto quasi completamente nuovo, annullando tutto ciò che è stato fatto e che ha deluso lo scorso anno. L’unica conferma vera è quella di Igor Tudor in panchina, che dopo la qualificazione in Champions League si è guadagnato la fiducia del club.

In dirigenza sta cambiando tutto: pieni poter a Damien Comolli, il nuovo direttore generale scelto dalla proprietà per rimettere le cose a posto. Nelle ultime ore è stato anche annunciato l’ingaggio di François Modesto, ex dirigente del Monza ed oggi direttore dell’area tecnica della Juventus. Una rivoluzione che parte dai piani alti e che ovviamente riguarderà anche la rosa.

Molti i calciatori della Juventus che potrebbero finire presto sul mercato e restare fuori dai piani di Tudor. Già diversi calciatori, acquistati nella scorsa stagione, sono da considerarsi esuberi: a partire da Douglas Luiz, passando per Alberto Costa e Nico Gonzalez. Ma c’è un altro titolarissimo bianconero che sembra destinato a lasciare Vinovo entro fine estate.

Vlahovic-Juventus, storia ai titoli di coda: proposta l’ipotesi della rescissione consensuale

Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, attaccante su cui la Juventus qualche anno fa aveva puntato ciecamente, strappandolo alla Fiorentina per oltre 70 milioni di euro. Un colpaccio che però non sta rendendo come ci si aspettava: il serbo è finito in un loop di discontinuità, nervosismo e prestazioni sotto la sufficienza.

Persino Tudor, che fino a qualche tempo fa lo considerava l’attaccante più forte della Serie A, sembra averlo messo da parte. Ecco perché si fanno sempre più forti le voci di un addio prossimo di Vlahovic, che però non ha ricevuto grosse proposte dal mercato internazionale.

L’ultima idea, secondo quanto riferito dal giornalista Emanuele Gamba a Calciomercato.it, potrebbe essere la rescissione consensuale: “La questione è quasi grottesca. La Juve non vuole Vlahovic e lui non vuole la Juve. Però chiede molti soldi; tutto è bloccato perché nessuno fa passi indietro. L’ultima proposta degli agenti di Vlahovic è stata la rescissione del contratto, ma serve una soluzione e la rinuncia da parte di qualcuno. La presenza del serbo in rosa è destabilizzante”.

Da non escludere dunque che, in assenza di accordi e di proposte serie dall’esterno, la Juventus e Vlahovic debbano ricorrere a questa misura estrema. Ovvero lavorare all’opzione di svincolo per il numero 9 bianconero, che si ritroverebbe senza squadra nel bel mezzo della sessione estiva. Intanto la Juve sta provando a lavorare ai fianchi del PSG per riportare Kolo Muani in rosa.