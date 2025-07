Matteo Berrettini continua a vivere un momento davvero difficile e delicato. Il tennista italiano dopo Wimbledon deve fare delle rinunce.

Il 2025 si sta rivelando sempre più difficile e delicato per Matteo Berrettini. Il tennista italiano, considerato ancora oggi uno dei migliori della sua generazione, non riesce a sconfiggere i suoi soliti demoni, soprattutto quelli di natura fisica e muscolare che lo stanno debilitando da tempo.

Berrettini paga ancora alto il prezzo dell’infortunio all’addome, che lo ha costretto ad un doppio forfait tra Madrid e Roma, due tornei a cui teneva particolarmente. Sforzi che sono costati cari al romano, rientrato in tempo per Wimbledon ma in condizioni atletiche decisamente deficitarie. Non a caso Berrettini è uscito subito al primo turno, sconfitto dal non irreprensibile polacco Kamil Majchrzak.

I tifosi del tennista classe ’96 sono in attesa di capire come si evolverà la sua stagione, se ci sarà il tempo di recuperare e ritrovare la forma. Ma già settimane fa Berrettini aveva fatto sapere di essere demotivato e stanco, non più sereno durante una partita e di non aver trovato stimoli neanche con il ritorno a Wimbledon.

Ufficiale: Berrettini dà ancora forfait, salterà due tornei su terra rossa

Il calendario stagionale di Matteo Berrettini sta diventando un vero e proprio mistero. Infatti il tennista romano negli scorsi giorni ha ufficializzato un doppio forfait che sicuramente non farà piacere agli appassionati. Chi sperava di rivederlo subito in campo dopo Londra rimarrà deluso.

Inizialmente Matteo era nella entry list di due tornei sulla terra rossa che si svolgeranno nei prossimi giorni. Ovvero quello di Gstaad in Svizzera e soprattutto quello di Kitzbuhel in Austria. Berrettini ha vinto l’ultima edizione di questa competizione e dunque si sarebbe ripresentato in campo per difendere il titolo.

Cosa che non accadrà, come confermato con una certa delusione dal direttore del torneo Alexander Antonitsch: “Non vedevamo l’ora di riaccoglierlo. Speriamo che abbia la possibilità di difendere il suo titolo qui in futuro, quando sarà in piena forma”. La doppia rinuncia di Berrettini peserà anche a livello di ranking, con l’azzurro che perderà 500 punti in classifica senza la possibilità di difenderli.

Ma quando rientrerà davvero Berrettini in campo? Da escludere che possa essere l’ATP 250 di Umago, in Croazia, a rimettere in carreggiata il tennista. Più probabile che la strategia sua e dello staff sia quella di lavorare con calma e serenità per farsi trovare pronto ai primi tornei sul cemento americano.