Intoppo di mercato per la società giallorossa: già fissate le visite mediche del giocatore, addio da 15 milioni

La sua fama lo aveva preceduto. La sua manifesta necessità di costruire una rosa composta esclusivamente da calciatori da lui ritenuti funzionali all’idea tattica da sviluppare in campo sta lentamente prendendo forma. Ma è come se non bastasse mai, a sentire le sue ultime dichiarazioni.

Dopo una prima fase di mercato dominata dalle trattative in uscita (da Tammy Abraham a Leandro Paredes passando per Eldor Shomurodov, la rosa è stata già sfrondata), il DS Massara ha iniziato a mettere a segno una serie di colpi in entrata.

Nella Capitale sono sbarcati in rapida successione Neil El Aynaoui, Evan Ferguson, il brasiliano Wesley, Devis Vàsquez e a breve (manca solo lo scambio formale di documenti) anche Daniele Ghilardi, proveniente dal Verona.

Il disegno di Gasp però appare ancora incompleto. È lo stesso tecnico ad averlo lasciato intendere auspicando un’attività ancora maggiore in sede di mercato. In quest’ottica, l’arrivo di un trequartista classe 2004 avrebbe certamente contribuito a placare la fame di nuovi arrivi dell’allenatore di Grugliasco. Nulla da fare. Con un blitz da 15 milioni il blasonato club europeo è riuscito a strappare il calciatore alla concorrenza.

Addio Gloukh, firma fino al 2030 con l’Ajax

21 anni, di nazionalità israeliana, già stellina del Salisburgo con cui si è messo in mostra tanto nel campionato austriaco quanto in Champions League e perfino al Mondiale per Club (dove è andato a segno nel match contro il Pachuca), Oscar Gloukh è uno di quei nomi finiti inevitabilmente nelle agende di mercato di parecchi club europei.

Come noto, pur non essendo bottega economica, il Salisburgo tende sempre a cedere i suoi gioielli per poi rituffarsi sul mercato dei giovanissimi, da lanciare in prima squadra senza alcuna paura. La Roma, consapevole di poter strappare il talento al club della galassia Red Bull, si era avvicinata con grande interesse sul trequartista. Peccato che sia stata anticipata sul tempo.

Come infatti riferito nelle ultime ore da tutte le principali testate di mercato, l’Ajax avrebbe bruciato sul tempo Massara, arrivando ad un accordo col Salisburgo: 15 milioni al club e contratto fino al 2030 per Gloukh, per il quale sono state già fissate le visite mediche di rito. Chissà come l’avrà presa l’esigente tecnico piemontese…