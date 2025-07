Ecco perché, già da oggi, tutti dovrebbero iniziare a legare un nastro rosso sulla maniglia della porta: il motivo lascerà davvero senza parole.

Quando si tratta di trucchetti da provare in casa, capita spesso d’imbattersi in alcune idee davvero assurde e che sembrano non avere alcuna utilità. In realtà, il più delle volte veniamo smentiti completamente e troviamo efficacia anche nei metodi che in apparenza sembrano completamente inefficaci.

Fra i tantissimi trucchi che circolano in rete e che spesso diventano così virale da sentire quasi la necessità di provarli subito, uno in questo periodo sta spopolando e consiste nel legare un nastro rosso alla maniglia della porta. Un’idea che vista così potrebbe sembrare completamente priva di fondamento, ma che in realtà secondo il Feng Shui ha delle radici profonde ed una motivazione molto importante.

Ecco perché, secondo il Feng Shui, tutti dovrebbero legare un nastro rosso alla maniglia della porta

Il Feng Shui, è un’antica disciplina cinese che si occupa di armonizzare l’ambiente in cui viviamo per favorire il benessere, la salute e la prosperità. Il termine significa letteralmente “vento e acqua”, due elementi naturali che nella cultura cinese sono associati al flusso dell’energia vitale, chiamata “Qi” (o Chi). Tutta la disciplina si basa nel cercare di equilibrare e far fluire correttamente il Qi all’interno di spazi come case, uffici o giardini.

Sulla base di quanto appena detto, secondo il Feng Shui è davvero molto importante legare un nastro rosso alla maniglia della porta. Ma perché esattamente? Ebbene, nel Feng Shui, legare un nastro rosso alla maniglia della porta è un rito simbolico di protezione e attrazione dell’energia positiva.

Il rosso è il colore della protezione e della fortuna nella cultura cinese. Si crede che possa respingere le energie negative e proteggere la casa da influenze esterne indesiderate. Inoltre, il nastro rosso, essendo visibile sulla porta d’ingresso, serve ad attirare e trattenere energia positiva dentro casa. Quindi, per renderlo davvero efficace, si dovrà legare il nastro rosso, meglio ancora se alla maniglia della porta d’ingresso, visto che è la prima cosa che tocchiamo per entrare dentro. Mentre si lega si potrebbe accompagnare il tutto con una sorta di desiderio, infine, si dovrà cambiare non appena si vedrà vecchio e sciupato.