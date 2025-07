Proseguono i lavori della Commissione Covid, la compagine parlamentare che si sta occupando da un anno di chiarire le vicende più fumose di come è stata amministrata la pandemia in Italia.

Oggetto di queste prime indagini, la primissima fase gestita dal governo Conte II, dunque fornitura di mascherine con annessi e connessi, restrizioni incluse.

Audita il primo luglio 2025 Manuela Barone, capo reparto Ufficio controlli e-commerce dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Malpensa.

Durante l’audizione presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto gli animi si sono iniziati a scaldare sulla questione delle eventuali pressioni esercitate nei confronti di chi si occupava di sdoganare i presidi medici.

In particolare è l’onorevole Alice Buonguerrieri a chiedere se ci siano state pressioni, in quel momento, per lo svincolamento delle merci a favore di alcuni vertici governativi, incluso il commissario straordinario.

Dopo qualche fraintendimento l’audita risponde di no, “anche perché quelle partite sono rimaste bloccate per un mese quando sono arrivate, quindi si risponde da sola”.

Ma la faccenda non si chiude lì quando la parlamentare chiede che le vengano forniti i verbali che attestino alcune ispezioni a campione fatte alla dogana di Malpensa. “Non posso fornire alcun verbale perché non si trattava di ispezioni che ci venivano richieste, era una premura in più”, dice l’audita. Tra le due le cose sembrano tornare alla calma, ma le tensioni sono destinate ad aumentare.

E’ il presidente Marco Lisei di Fratelli d’Italia a litigare con Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle, dopo che quest’ultimo aveva sostenuto di aver fatto solo tre domande – anziché quattro – a Barone.

“Se vogliamo dirla tutta erano anche domande abbastanza induttive”, taglia corto Lisei dopo la polemica dell’onorevole: “Un esempio dei due pesi e due misure lo abbiamo qui”, dice Colucci.



Poi scoppia la bagarre (VIDEO).

