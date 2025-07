Un lutto ha scosso la tv italiana ed in particolare l’attrice amatissima Elena Sofia Ricci. Ecco chi è venuto a mancare.

Un lutto è sempre difficile da sopportare: lo è per noi persone comuni ma anche per i personaggi famosi che, però, possono beneficiare della vicinanza e solidarietà dei colleghi e delle persone che li seguono.

E così, dopo il lutto che ha scosso muovente la tv italiana, tutti si sono stretti attorno all’attrice Elena Sofia Ricci. Ecco chi è venuto a mancare prematuramente.

Il lutto che ha colpito Elena Sofia Ricci e la tv italiana

Un nuovo lutto ha scosso la tv italiana: è venuta a mancare, a soli 51 anni, Claudia Adamo, la responsabile di Rai Meteo e ospite di diverse trasmissioni della tv pubblica, come Unomattina Weekly, Tg Leonardo, Agorà e Unomattina Estate a Kalipè e Tg R.

La Adamo, che in passato ha collaborato con diversi enti, da Legambiente alla Nasa, era figlia di Luciano, un ufficiale dell’Aeronautica e meteorologo, anche lui volto Rai negli anni 90). La notizia della scomparsa prematura della donna è stata data da Rai News. Subito, dopo sul profilo Instagram di Rai Meteo, è comparso un messaggio di addio per la donna, che dice: “Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di La Vita in Diretta è un giorno assai triste“.

Cordoglio anche da parte dei colleghi della Rai, come ad esempio il conduttore della Vita In Diretta Alberto Matano, che ha scritto su Instagram: “Oggi è un giorno di lutto, perché ci ha prematuramente lasciato Claudia Adamo, meteorologa e fisica dell’atmosfera, tra le più note in Italia e Responsabile di Rai Meteo. Grazie a lei abbiamo potuto raccontare il cielo, il clima, la scienza con dedizione e amore. Ciao Claudia, ti vogliamo bene e ci mancherai tanto. I tuoi colleghi di Rai Meteo e Rai Pubblica Utilità“.

Insomma, questa perdita si è fatta sentire molto dai colleghi di Claudia Adamo e, sotto il post di Alberto Matano è comparso anche un cuore spezzato dell’attrice Elena Sofia Ricci, che deve essere stata particolarmente colpita da questa perdita.