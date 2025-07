Quali sono gli errori da evitare quando si espongono i tatuaggi al sole: occhio anche al cloro e alla salsedine, si rischia grosso.

Sono sempre di più le persone che ormai decidono di rappresentare sulla propria pelle un momento particolare della propria vita, una frase significativa, o qualcosa che lo rispecchia particolarmente. Tutto ciò avvien tramite tatuaggi, che vanno un po’ a rappresentare il proprio modo di essere, rispecchiando una piccola parte della personalità e dell’essere.

Ovviamente, affinché il risultato finale sia davvero quello sperato e senza dimenticare che nel momento in cui si fa un tatuaggio si creano sulla pelle delle microferite, sarà molto importante prendersene cura in modo ottimale, soprattutto nei primi tempi, quando il disegno è ancora ‘fresco’. Un’operazione fondamentale sia per farlo guarire prima, ma soprattutto per preservare forma e colore.

Come prendersi cura dei propri tatuaggi e proteggerli dal sole, dalla sabbia, dal mare e dalla piscina

In genere, gli esperti del settore sconsigliano di tatuarsi nei mesi estivi, proprio perché avendo dei tempi di recupero anche piuttosto lunghi, con il caldo e il sudore potrebbero aumentare ancora. Inoltre, in estate si tende ad andare al mare o in piscina, e ovviamente esporsi al sole, ebbene, queste 3 semplici azioni possono risultare piuttosto deleterie per i tatuaggi soprattutto se fatti da poco.

Una delle problematiche maggiori è dovuta al rischi di prendere qualche piccola infezione se il tatuaggio è ancora in via di guarigione e ha piccole ferite aperte. Basta anche un solo granello di sabbia per poter correre un serio rischio. Inoltre, non tutti lo sanno, ma le radiazioni emesse dal sole (raggi UVA e raggi UVB) possono avere un effetto negativo sui tatuaggi, e portarli a sbiadire e perdere definizione. Quindi, per evitare che questo accada, è bene sapere che ci sono 3 errori da non commettere mai:

Non mettere la protezione: se si ha intenzione di prendersi cura del proprio tatuaggio, la crema solare non deve mai mancare. Più è alta e più il tatuaggio sarà protetto; Fare il bagno al mare o in piscina: è vero che fa caldo, ma far entrare un tatuaggio ancora fresco con salsedine e cloro, può rischiare di provocare infezioni e anche una perdita del colore; Non utilizzare una crema idratante: più il tatuaggio sarà idratato e più il risultato finale sarà perfetto.

Quindi, se si ha intenzione di tatuarsi in questo periodo, meglio tenere bene a mente le cose da non fare.