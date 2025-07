L’amato conduttore Stefano De Martino ha preso una decisione sconcertante a cui in pochi credono. Ecco cosa ha scelto.

Stefano De Martino è uno dei conduttori di punta della Rai. Dopo una stagione televisiva che l’ha visto protagonista e trionfare negli ascolti (sia su Rai Due con “Stasera tutto è possibile”, sia nel pre serata di Rai Uno con “Affari Tuoi”), l’ex ballerino di Amici ora si gode il meritato riposo.

Tornerà nuovamente in tv con il gioco dei pacchi e magari anche con nuovi progetti televisivi. Il presentatore campano, però, fa parlare di se anche della sua vita privata, dei suoi presunti flirt e anche, di recente, di una scelta sconcertante che ha preso e a cui in pochi credono. Ecco di cosa si tratta.

La decisione di Stefano De Martino

Stefano De Martino si gode il meritato riposo dopo una stagione televisiva impegnativa. Vive nella sua villa da due milioni di euro, da sogno, a Posillipo, affacciata sul mare. Il presentatore ama l’intimità e la privacy e per questo ha preso una decisione sconcertante.

In questa meravigliosa villa, De Martino tiene delle feste casalinghe ma ha deciso che durante queste non si possono realizzare foto o video né per uso personale né tanto meno da condividere sui social. In un’epoca in cui tutto e tutti vengono postati sui social network, Stefano De Martino ha preso una decisione rivoluzionaria e anticonformista.

In questo modo viene preservata la sua intimità. Dunque di fatto anche gli ospiti del conduttore nella sua villa non devono postare mai nulla, altrimenti dovranno rinunciare all’invito. Stefano De Martino viene molto apprezzato per la sua simpatia ed anche per la sua umità. Dopo tanta gavetta, aver realizzato il suo sogno di approdare ad Amici come ballerino dopo aver studiato molto ballo, è diventato un professionista della scuola.

Poi è diventato un conduttore e oggi è molto apprezzato. C’è anche chi crede che in futuro presenterà il Festival di Sanremo (addirittura dopo le edizioni presentate da Carlo Conti). Lui rimane con i piedi per terra e questa bellissima villa di Posillipo da 2 milioni di euro è frutto di tanto lavoro e tanti sacrifici. È giusto che voglia preservare la sua intimità, almeno in casa, vietando ai suoi ospiti di scattare foto e fare video o di condividerli sui social network.