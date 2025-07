Potrebbe cambiare tutto nei primi posti della classifica ATP; tutto dipenderà da questo sorprendente forfait, che lascia indietro il tennista.

Ancora è vivida negli occhi degli appassionati di tennis l’immagine del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. Un successo prestigiosissimo, soprattutto per il nostro movimento azzurro. Nessun tennista italiano aveva mai trionfato nel torneo singolare maschile sull’erba di Londra, prima dell’exploit di Jannik.

Un successo che è stato accolto dagli esperti mondiali di tennis come una sorpresa. Sì, perché nelle settimane precedenti Carlos Alcaraz si era messo in evidenza come l’atleta più in forma di tutto il circuito, capace di dominare e trionfare nei tornei di Monte-Carlo, Roma e Parigi, senza dimenticare la vittoria anche al Queen’s per preparare al meglio Wimbledon. Eppure, giunto alla finale dell’All England Court, è sorprendentemente crollato sotto i colpi continui e massicci di Sinner.

Nonostante una stagione primaverile a dir poco superlativa, Alcaraz sentirà fortemente il peso della sconfitta. Ha sperato di poter vincere il suo terzo torneo di Wimbledon in carriera anche per avvicinare Sinner al piazzamento numero 1 del ranking ATP. Invece il k.o. di domenica scorsa ha allontanato tutte queste velleità, con il rischio di vedere lo spagnolo arrancare nell’ultima parte di stagione.

Alcaraz salta i Canadian Open? Arriva il consiglio inaspettato allo spagnolo

Superare una batosta è sempre difficile per un atleta, che deve mettere sul campo tutto il proprio carattere e la voglia di rivalsa. Come fatto da Sinner dopo la maxi-delusione del Roland Garros, quando perse contro Alcaraz una finale praticamente già in tasca.

Ora le parti si sono invertite; sarà capace Alcaraz di tornare subito dominante in campo? Non secondo tutti. Ad esempio l’ex tennista spagnolo Alex Corretja, interpellato sul momento particolare del talento di Murcia, ha lanciato un consiglio che potrebbe essere anche accolto dallo staff tecnico.

“Credo che Carlos abbia bisogno di un po’ di riposo adesso, in modo che nella seconda parte della stagione non arrivi troppo stanco per le partite importanti. Non mi intrometto mai nel programma che il mio grande amico Juan Carlos Ferrero decide per il suo giocatore, ma spero semplicemente che non lo farà partecipare al Masters 1000 di Toronto. Dico questo con tutto l’affetto e il rispetto che ho per questo torneo, ma penso che Alcaraz abbia bisogno di riprendersi da tutti questi sforzi adesso”.

Dunque è possibile che Alcaraz ed il coach Ferrero propendano per un breve periodo di riposo dopo le fatiche degli ultimi mesi, sacrificando la partecipazione ai Canadian Open. Un torneo che lo spagnolo non ha particolarmente a cuore, visto che in passato il suo massimo risultato a Toronto sono stati i quarti di finale dell’edizione 2023. L’assenza di Alcaraz potrebbe così favorire Sinner per un possibile allungo in classifica generale.