Siamo fatti per la guerra?

Perché l’uomo continua a fare la guerra? Siamo fatti per questo? C’è qualcosa nell’animo umano o nel suo DNA che tende a far sfociare una parte di noi in atteggiamenti ostili?

O forse dobbiamo meramente considerare gli interessi che ci sono dietro il comparto bellico?

In una vecchia clip che vi riproponiamo lo psichiatra Alessandro Meluzzi prova a rispondere all’interrogativo con la dialettica che tanto ha fatto amare le discettazioni del prof sulle nostre frequenze.

“C’è un nesso, ahimè, terribile che nella mente dell’uomo salda tecnologia, potere, e guerra. I grandi salti tecnologici, dal tempo degli antichi cinesi, dai romani, dai greci, dagli antichi indiani, attraverso il medioevo, sono stati compiuti per delle attività belliche: dalla pece greca, alle torri d’assedio, alle catapulte, alle balestre, alle polveri da scoppio, alla polvere nera, al vapore.

Il grande salto verso l’automotive di massa quando avviene? Quando il governo Giolitti decide di togliere il business dell’automobile dalle mani di quattro aristocraticastri piemontesi annoiati come Biscaretti di Ruffia per metterli nelle mani del solido allievo di cavalleria – diventato poi senatore – Agnelli e di affidargli la costruzione delle macchine a scoppio per la guerra di Libia. Quindi la motorizzazione in Italia e la Fiat nascono con la guerra di Libia e poi avrà uno sviluppo immenso nella prima guerra mondiale, così come l’aviazione, così come tutto il resto. Diciamo che gli uomini aggiustano l’ingegno soprattutto quando è il momento di uccidere e di uccidersi. Non chiedetemi perché nell’animo umano sia così, ma purtroppo è così.

La domanda

Anche oggi le cose più schifose che avvengono sul pianeta, comprese le campagne vaccinali che abbiamo appena vissuto, sono non a caso coperte da una cosa che si chiama segreto militare, esattamente come gli esperimenti che avvengono in tutti i campi, esattamente come nell’ingegneria genetica. C’è un ente che si chiama DARPA negli Stati Uniti, che è un ente che fa tecnologie, che è sottoposto direttamente al Deep State senza passare neanche attraverso il congresso. E quindi sappiate che le tecnologie e la guerra vanno di pari passo.

E l’offerta

Finché non entreremo in questo meccanismo, purtroppo tutte queste nostre considerazioni saranno considerazioni di un pacifismo disarmato, ma il pacifismo non può che essere disarmato per definizione, ma la forza della morale, come ha mostrato Gandhi nella marcia del sale, è immensa e soprattutto deve farci pensare che quando ci raccontano che una guerra è una guerra che deve essere combattuta per le nostre alleanze, per la nostra collocazione geopolitica, per le nostre convenienze, ricordatevi sempre quello che scrive Tucidide ne “La guerra del Peloponneso” e come Socrate patì sulla sua pelle la sua amicizia con Alcibiade e come tutta quella fase della storia greca ci ricorda che la peste del Peloponneso della quale Atene nei secoli d’oro perì, non fu determinata tanto dalla peste quanto dalla paura della peste.

I cambiamenti politici che posero fine alla democrazia dopo la guerra del Peloponneso non furono determinati dal tracollo di Atene verso Sparta, ma dal bisogno di controllo militare dittatoriale che una parte di umanità voleva esercitare su una parte maggioritaria di umanità. Quando si giunge a questo siamo alle porte dell’inferno. Oggi siamo oltre queste porte dell’inferno”.