Per rinfrescare casa non servono condizionatori e ventilatori, basta andare su Amazon e acquista questo: è la soluzione perfetta ed economica.

Il caldo asfissiante di questi giorni ha già messo a dura prova anche i nervi più saldi. Le temperature altissime anche nelle ore notturne, hanno reso faticoso anche riposare bene. Ecco perché, sempre più persone, decidono di usare i vari impianti di raffrescamento, come condizionatori e ventilatori.

Il ventilatore, è sicuramente la scelta meno invasiva e più veloce, basterà acquistarne uno, montarlo ed eccolo pronto per l’uso. Tuttavia, per quanto possa essere grande il suo getto di aria fresca si avvertirà soltanto nelle immediate vicinanze e ovviamente non riuscirà a far abbassare la temperatura nell’ambiente. Per non parlare poi dei consumi, che non sono da sottovalutare.

Presa su Amazon la soluzione perfetta per rinfrescare casa senza ventilatore e condizionatore

Se invece si opta per il condizionatore, ovviamente c’è dietro tutta un’installazione da fare e dei costi da sostenere. Tuttavia la sua efficacia si sente tutta e riuscirà a far ottenere ambienti freschi e confortevoli. Ma se invece si volesse optare completamente per altro? Ebbene, su Amazon c’è la soluzione perfetta, più efficace di un ventilatore, ma senza bisogno d’installazione come il condizionatore.

La soluzione perfetta quindi, si può acquistare su Amazon al costi di 199,00 euro. Si tratta di un Condizionatore Portatile, marca Cecotec, con telecomando e controllo tattile ForceClima 7400 Soundless Touch. La sua caratteristica prinicpale è che un 7000 BTU, il che lo rende ideale sia per ambienti piccoli, che grandi. Ha uno schermo completamente LED, con 4 modalità e 2 velocità, copertura fino a 15 m2 [Classe di efficienza energetica A].

Ha una tecnologia Soundless, ossia un sistema che fornisce un funzionamento più silenzioso e riduce anche le possibili vibrazioni per creare un maggiore comfort. Il pannello di controllo tattile superiore consente di controllare il funzionamento del condizionatore d’aria in modo comodo e semplice. Dispone di un telecomando e il suo display a LED mostra tutte le impostazioni possibili e mette in evidenza quelle utilizzate in ogni momento per offrire un facile controllo del condizionatore.

L’aria condizionata dispone di 4 modalità di funzionamento: modalità ventilatore, modalità raffreddamento, modalità deumidificazione e modalità notte. Le 2 velocità del condizionatore d’aria consentono di adattare il suo funzionamento secondo le necessità in ogni momento, bassa o bassa velocità e alta o alta velocità. La sua modalità deumidificazione è in grado di cogliere un massimo di 20 litri al giorno, per un ambiente più sano nella tua casa. Il timer può essere programmato fino a 24 ore. Insomma, l’acquisto perfetto per godere finalmente del fresco.