Uno strano segnale potrebbe comparire sul tuo smartphone e segnalare che qualcuno ti sta spiando. Ecco a cosa fare attenzione.

Lo smartphone è il nostro dispositivo preferito, usato ogni giorno per fare chiamate, mandare messaggi, navigare su Internet, fare acquisti online, usare il navigatore, prenotare il ristorante, fare foto e molto altro. Non è uno strumento esente da rischi perché, purtroppo, attraverso questo si può diventare vittime di molte frodi e raggiri.

In particolare, se si nota questo strano segnale sul proprio smartphone, potrebbe significare che qualcuno ci sta spiando. Bisogna dunque fare attenzione a questo campanello d’allarme molto insolito.

Il segnale sullo smartphone che indica che qualcuno ci sta spiando

Navighiamo ogni giorno online usando il nostro smartphone e scarichiamo applicazioni di ogni tipo, senza renderci conto che, tramite queste, possiamo essere spiati. In particolare c’è un segnale che può indicare che il proprio smartphone è posto sotto controllo di qualcuno che, così, potrebbe accedere a dati sensibili ed importanti sul proprio conto.

Infatti diverse app usano impropriamente la fotocamera e il microfono, acquisendo dati dell’utente quando meno se lo aspetta e superando i limiti del consenso reso con le autorizzazioni. Il segnale da cui accorgersi di questa invasione di privacy è l’accensione di una luce verde o arancione sullo smartphone che indica appunto l’accensione della telecamera o del microfono.

Può capitare di non accorgersi di questo segnale luminoso, perché spesso altre notifiche dello smartphone sono contrassegnate dal Led verde. Dunque, quando l’accensione è immotivata (ad esempio quando si sta utilizzando una data app oppure quando il telefono è sbloccato o acceso), allora vuol dire che qualcuno ci sta spiando. Ecco che bisogna sempre controllare i permessi e le attività delle app, procedendo a disinstallare tutte quelle sospette e a bloccarle.

Si può anche decidere di concedere l’autorizzazione limitata “Solo per questa volta”, anche se pure questa azione non è sempre efficace contro eventuali virus. Insomma, fare attenzione a questo strano e insolito segnale che viene mandato dal proprio smartphone può essere il primo modo per proteggere la propria privacy da app che accedono, senza poterlo fare, al microfono o alla fotocamera.

Inoltre due altri ottimi consigli sono: scaricare solo app affidabili, magari recensite bene, e non dare le proprie autorizzazioni a tutte le applicazioni in maniera indistinta.