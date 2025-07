Operazione a sorpresa tra Juventus e Roma sul mercato estivo. Si parla di uno scambio alla pari che sorprenderebbe i tifosi.

Tempo di grandi manovre per i club di Serie A. L’avvio ufficiale della nuova stagione è sempre più vicino e le prime sgambate non si fanno attendere. Fine luglio è il momento migliore per i vari allenatori per capire su quali calciatori poter contare, quali sacrificare sul mercato e chi sono i rinforzi da prendere.

Tra i club maggiormente attivi in queste settimane c’è la Roma, che sta provando a dare un’accelerata al mercato in entrata dopo le recenti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. Il neo allenatore giallorosso giorni fa ha chiesto alla propria dirigenza di accelerare i tempi per avere a disposizione quei 4-5 elementi in rosa, utili ed adatti al suo schema tattico.

Dopo aver già accolto il centrocampista El Aynaoui e l’attaccante Ferguson, la Roma in queste ore chiuderà anche per il terzino Wesley e il difensore centrale Ghilardi. Ma non finisce qui, perché altre soluzioni sono all’orizzonte: una di queste riguarda un’ipotesi di scambio alla pari con la Juventus, rivale diretta della Roma ma che potrebbe dar vita ad una sinergia sorprendente di mercato.

La Juventus vuole Cristante: spunta l’ipotesi scambio con la Roma

Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe interessata ad accogliere in rosa un centrocampista giallorosso di grande esperienza. Vale a dire Bryan Cristante, uno dei veterani della Roma (è in rosa dal 2018), tra l’altro vecchio pallino di Gasperini che lo ha lanciato ad alti livelli ai tempi dell’Atalanta.

Per arrivare a Cristante, i dirigenti juventini avrebbero proposto uno scambio alla pari con Weston McKennie, centrocampista dinamico e di inserimento che non sembra rientrare nei piani di Igor Tudor. Una proposta che il club giallorosso prenderà in considerazione, valutando tutti i pro ed i contro dell’affare.

Cristante come detto è un calciatore maturo ed affidabile a Trigoria, ma negli schemi del Gasp potrebbe non essere più centrale come un tempo. Magari un profilo alla McKennie, calciatore capace di giocare sia davanti alla difesa, sia da esterno e pure da incursore sulla trequarti, farebbe maggiormente al caso della Roma di oggi.

Spunta però un problema di valutazione: McKennie è sì un calciatore più giovane, ma ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e la Roma lo considera meno costoso di Cristante. Quest’ultimo ha un accordo valido fino al 2027 ed è ancora nel giro della Nazionale maggiore. Un’altra ipotesi potrebbe essere inserire Lorenzo Pellegrini nella trattativa con la Juve per McKennie, ma il profilo del capitano giallorosso (ora infortunato) non scalda l’interesse della Continassa.