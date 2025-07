Sull’asse Inter-Milan si sta per sviluppare una trattativa di mercato a sorpresa. Ecco cosa può succedere in estate.

La rivalità cittadina tra Inter e Milan è sempre molto forte. Vero è che tra le due compagini spesso si è visto un clima di assoluto rispetto reciproco, soprattutto a livello societario. Ma sicuramente da una parte all’altra dei Navigli vige il solito sfottò e la diatriba calcistica tipica di tutte le grandi piazze.

Non a caso sull’asse rosso-nero-azzurra si sono sviluppate negli anni anche diverse trattative di mercato, dirette ed indirette. Come dimenticare quando il Milan strappò due fuoriclasse come Pirlo e Seedorf ai rivali cittadini, o quando l’Inter si è accaparrata un leader del centrocampo come Calhanoglu dopo la scadenza di contratto con i rossoneri. Non è dunque inusuale vedere calciatori passare da un club all’altro di Milano.

Una nuova possibile operazione tra queste due squadre rivali potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, magari nel mese di agosto quando i club cominceranno a tappare i buchi delle rispettive rose con interventi last-minute. Il Milan starebbe tenendo in caldo un acquisto proprio dai concittadini dell’Inter, per completare il reparto offensivo.

Taremi via dall’Inter: spunta la pazza idea Milan

Il calciatore protagonista di questo possibile clamoroso trasferimento si chiama Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è stato uno dei flop di mercato per l’Inter nella scorsa stagione, visto che ha segnato un solo gol in 26 gare disputate in Serie A.

I nerazzurri lo hanno messo sul mercato, anche perché al suo posto hanno già ingaggiato dal Parma Bonny e vogliono completare ancora l’attacco con un altro innesto. Taremi dunque è fuori dagli schemi di mister Chivu e da giorni si sta parlando di due club internazionali interessati: il Besiktas ed il Fulham

Ma secondo Calciomercato.it, il Milan potrebbe a sorpresa diventare la destinazione ideale per il classe ’92. Infatti i rossoneri stanno cercando due punte, viste le partenze di Abraham e Jovic a fine stagione. L’idea è quella di dare una nuova chance a Taremi, da ingaggiare come attaccante di riserva e d’esperienza. Magari anche a cifre assolutamente affrontabili e conservative.

Bisogna ricordare che nell’estate 2023 il Milan è stato ad un passo dall’acquistare Taremi quando militava nel Porto: l’accordo con il giocatore era ormai scritto, mentre la società portoghese non trovò la quadra giusta per cederlo. L’esperienza successiva all’Inter è finora da dimenticare: chi meglio del Milan di Allegri, club vicino ma con filosofia di gioco ben diversa, potrebbe fare al caso dell’iraniano?