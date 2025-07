C’è un’incredibile novità per i viaggiatori abituati a prendere i voli Ryanair perché cambiano le politiche su ciò che si può portare a bordo.

Sono tante le persone che quest’estate andranno in vacanza prendendo un volo Ryanair e molti altri approfittano delle offerte e delle tariffe vantaggiose di questa compagnia per viaggiare anche durante il resto dell’anno. Come molte altre compagnie, anche Ryanair impone dei regolamenti ferrei su ciò che si può portare o meno a bordo del velivolo.

E c’è un’interessante novità per i viaggiatori perché da oggi cambiano le politiche su ciò che è possibile portare a bordo degli aerei della compagnia aerea low cost. Ecco cosa sapere.

Cosa potranno portare a bordo i viaggiatori di Ryanair

I viaggiatori abituati a prendere i voli Ryanair saranno felici di sapere che c’è una interessante novità: cambiano le politiche su ciò che si può portare a bordo, in particolare con riferimento ai bagagli a mano.

Finora, con Ryanair era possibile portare a bordo zaini e borse da computer da posizionare sotto il sedile davanti al proprio posto, della grandezza massima di 40 cm di altezza, 25 di larghezza e 20 di profondità, per un volume di 20 litri. Le nuove dimensioni saranno invece di 40 x 30 x 20 centimetri, per un volume di 24 litri.

Le dimensioni aumentano dunque del 20%. È stata la stessa compagnia aerea a comunicarlo, dopo che negli scorsi giorni la Commissione trasporti del Parlamento europeo aveva approvato una proposta per modificare le regole sui bagagli a mano per i voli nell’Unione europea.

La proposta in questione prevede la possibilità di portare gratuitamente a bordo di tutti i voli gestiti da compagne con sede nell’Unione Europea ben due bagagli, vale a dire uno zaino delle dimensioni di 40 x 30 x 15 centimetri e una valigia o un trolley con dimensioni complessive di 100 cm (somma di altezza, larghezza e profondità) e un peso massimo di 7 chili.

La proposta deve ancora ottenere l’approvazione del 55% degli Stati membri dell’Unione europea, che possono ancora modificare il testo della normativa. Tuttavia, se verrà approvata, queste nuove regole sui bagagli varranno per tutti i voli all’interno dell’Unione Europea e sarà una bella novità per tanti viaggiatori abituati a scegliere le compagnie low cost per i propri viaggi.

Non dovranno più preoccuparsi di “acquistare” a parte il bagaglio perché sarà incluso già nel prezzo del proprio volo, assicurando dunque un bel risparmio.