Il futuro di Paulo Dybala è ancora in forte bilico. Il fuoriclasse argentino potrebbe anche lasciare la Roma in caso di offerta concreta.

Con l’ingaggio di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma, molti tifosi ed esperti hanno cominciato ad avere dubbi sulla futura permanenza di Paulo Dybala in giallorosso. Per due motivi principali: l’elevato costo dello stipendio dell’argentino e le caratteristiche fisico-atletiche non propriamente adatte alla filosofia di gioco del Gasp.

L’ex Atalanta punta da sempre su un gioco aggressivo e dispendioso, prediligendo calciatori energici ed atleticamente al top della forma. Dybala, che è un fuoriclasse assoluto a livello tecnico, è un tantino deficitario in tal senso, visti i tanti infortuni muscolari subiti. Proprio in questi giorni sta rientrando dalla lesione del tendine sinistro per cui si è sottoposto ad intervento chirurgico.

Situazione in divenire dunque per Dybala, anche se il numero 21 inizierà regolarmente il ritiro estivo a Trigoria nei prossimi giorni. Ma nel frattempo c’è chi lo spinge verso una nuova avventura professionale, un compagno di mille battaglie che lo vorrebbe accanto a sé nelle prossime stagioni, facendo innervosire anche i tifosi romanisti.

Paredes ‘chiama’ Dybala al Boca: “Sarebbe un sogno per lui”

Ci riferiamo a Leandro Paredes, altro campione argentino che da poche ore è tornato ufficialmente ad essere un calciatore del Boca Juniors. Il centrocampista ha lasciato la Roma e ha coronato il suo più grande desiderio: chiudere la carriera nel club di Buenos Aires per cui tifa da sempre e che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Nell’atto della presentazione ufficiale alla Bombonera, Paredes ha voluto lanciare un messaggio all’amico Dybala, spingendo l’attaccante a raggiungerlo al Boca nei prossimi mesi: “Mi piacerebbe moltissimo vedere Paulo qui al Boca insieme a me. So perfettamente che ognuno ha il suo percorso e prende decisioni sulla propria carriera, ma allo stesso tempo per lui sarebbe un sogno. Se dovesse venire qui sarebbe il top”.

Parole che come detto non fanno piacere ai tifosi giallorossi, che mal hanno sopportato le tante dichiarazioni negli scorsi mesi di Paredes, più attento al suo futuro nel Boca che all’impegno con la maglia della Roma. Ora l’invito ufficiale fatto a Dybala non potrà certo migliorare le cose.

Dybala ha un contratto con il club giallorosso valido fino al giugno 2026. Nelle prossime settimane l’argentino verrà posto di fronte ad un bivio: rinnovare per un’altra stagione, spalmando l’attuale ingaggio ma restando un punto fermo della Roma. Oppure guardarsi attorno e magari prendere in considerazione l’invito di Paredes e del Boca Juniors.