Prosegue senza sosta la trattativa tra Roma e Palmeiras per portare Richard Rios nella Capitale. Il centrocampista colombiano è diventato in poco tempo uno dei nomi più chiacchierati del mercato giallorosso: profilo moderno, esploso nell’ultimo anno in Brasile, e già entrato nei radar di club europei come Benfica, Nottingham Forest e persino Zenit.

Il giocatore ha espresso da settimane la sua preferenza per la Roma e, secondo quanto riportato da diversi media, starebbe rifiutando offerte economicamente più vantaggiose pur di approdare in Serie A. Intanto, la dirigenza giallorossa – con Gasperini e Massara in prima linea – continua a trattare, limando dettagli nella speranza di trovare l’accordo giusto con il club brasiliano. Ma il traguardo, per ora, non è vicino: l’ottimismo c’è, ma la certezza ancora no.

In questo scenario complesso, è intervenuto Enrico Camelio, che ai microfoni di Radio Radio – Lo Sport ha ridimensionato l’entusiasmo che circonda la trattativa, sollevando interrogativi e svelando al tempo stesso dettagli interessanti.

Camelio: “Chi conosceva Rios prima di qualche mese fa?”

Con toni schietti, Camelio ha messo in discussione l’aura che si è creata attorno al colombiano: “A Roma, chi conosceva Rios prima di qualche mese fa? Si può giocare anche a calcio senza di lui eh…”. Un commento che invita a riflettere sul fatto che Rios, per quanto in crescita, non è ancora un nome affermato a livello internazionale.

Il giornalista ha poi sottolineato come la concorrenza attuale non arrivi da club d’élite: “Lo stanno cercando il Benfica e il Nottingham Forest, non proprio questi big club”. Una constatazione che ha lo scopo di raffreddare l’attesa crescente tra i tifosi romanisti, forse eccessiva.

La rivelazione: nuova offerta della Roma, le cifre

Al di là delle perplessità, Camelio ha rivelato un aggiornamento importante sul piano operativo: “Ci risulta che la Roma farà una nuova offerta oggi, di 27 milioni più 3 di bonus”. Si tratta di una cifra che avvicina la proposta giallorossa ai 30 milioni garantiti richiesti dal Palmeiras, ma non è ancora chiaro se sarà sufficiente per sbloccare la trattativa. Il club brasiliano, finora, ha dimostrato di voler tenere il punto sulla valutazione piena.

“Rios ha dato la parola alla Roma”

Secondo Camelio, però, c’è un dettaglio che potrebbe orientare le decisioni del Palmeiras: la volontà del calciatore. “Rios ha dato la parola alla Roma, e sono fiducioso sulla riuscita dell’affare”. Un impegno non scritto, ma che riflette quanto già emerso anche da altre fonti, come Fabrizio Romano, secondo cui il colombiano sta facendo di tutto per favorire il trasferimento in giallorosso.

Il rifiuto all’offerta dello Zenit – 30 milioni sul tavolo, ma destinazione non gradita – è un chiaro segnale: Rios vuole giocare nella Roma, anche a costo di rinunciare a un ingaggio più alto.

Benfica e Forest, avversarie in ombra

Nella corsa al centrocampista restano Benfica e Nottingham Forest I portoghesi hanno messo sul tavolo 25 milioni più bonus, proposta giudicata insufficiente. Anche se emissari del Benfica sono già volati in Brasile per trattare, non risulta – per ora – un rilancio concreto in grado di estromettere definitivamente la Roma dall’affare.

Secondo Camelio, comunque, l’impatto competitivo di questi club va ridimensionato: “Non proprio questi grandi club…”. Il pensiero è chiaro: se la Roma alza l’offerta, l’affare può andare in porto, purché il Palmeiras sia disposto a chiudere.

El Aynaoui è l’alternativa pronta

Camelio ha svelato (o meglio, confermato) anche il piano B nel caso in cui la trattativa con il Palmeiras dovesse fallire. Il nome è quello del marocchino El Aynaoui, in forza al Lens, profilo seguito con attenzione da Massara. “Se l’affare dovesse saltare, Massara ha già pronta l’alternativa”, ha spiegato Camelio, aggiungendo anche un elemento tecnico: “E forse, per certi versi, potrebbe anche essere più adatto a giocare in coppia con Manu Koné”. Un’opzione concreta, che rafforza la strategia giallorossa sul centrocampo.

Chi è Rios: i numeri del colombiano

Al di là delle valutazioni, Richard Rios è diventato una pedina importante per il Palmeiras. In questa stagione ha collezionato 35 presenze complessive, con 4 gol, 4 assist e 2.497 minuti giocati. Si tratta di un centrocampista completo, dotato di corsa, qualità tecnica e buon senso tattico. È anche entrato nel giro della nazionale colombiana, con cui ha disputato diverse amichevoli e match ufficiali.

La speranza della Roma, Gasperini, e di tutta la piazza, è che presto possa approdare a Trigoria come primo acqusito di questo calciomercato estivo.