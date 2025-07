A giugno è stata la manifestazione dei record: 33 concerti, oltre 60 eventi, 13 proiezioni cinematografiche e più di 50.000 le presenze serali di pubblico.

Procede a gonfie vele la dodicesima edizione del Sessantotto Village, l’evento cult dell’estate romana che dalla data di inizio del 31 maggio e per tutto giugno ha fatto registrare numeri da record: sono stati ben 33 i concerti tra l’area di Talenti (Parco Talenti, via Corrado Alvaro/Largo Pugliese) e quella di Colli Aniene /Tiburtina al Parco degli Alberini in Via Francesco Compagna. Oltre 60 gli eventi, comprendendo anche gli story telling di Bruno Stanzione, gli incontri culturali con Annalisa Nicastro, gli spettacoli dedicati ai bambini e quelli promossi dalla scuola di musica Musica Incontro. Dalla giornata dedicata a Rino Gaetano “Insieme per Rino” del 31 maggio in poi, oltre 200 tra musicisti, performers, ospiti si sono alternati sui due palcoscenici in un crescendo di emozioni. La musica l’ha fatta da protagonista con le tantissime tribute band: particolarmente applaudite quelle dedicate a Lucio Battisti, Queen, Pooh, Beatles, George Michael, le serate con il compianto Gianfranco Butinar, Roberto Pambianchi, i Figli Delle Stelle. Tra i personaggi che hanno regalato delle bellissime sorprese, il grande Rodolfo Laganà, che ha strappato applausi a scena aperta. Oltre 50.000 le presenze di pubblico fatte registrare ai concerti nel primo mese di programmazione, che è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Anche il sociale ha avuto il suo spazio al Sessantotto Village, con gli incontri e i dibattiti dell’Enne Festival nei mercoledi di giugno e lo spettacolo di Max Maglione, applauditissimo, dedicato ad una raccolta fondi per la Casa di Peter Pan.

E quest’anno, grande novità, il CineVillage, in collaborazione con ANEC Lazio, che ha offerto serate di cinema all’aperto con proiezioni sotto le stelle e ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo che hanno incontrato il pubblico con attori come Greta Scarano, e i registi Francesca Comencini, Antonio Piazza e Fabio Grassadonia e Roberto Andò.

Il programma di luglio

Il mese nuovo si inaugura a Parco Talenti mercoledì 2 luglio con la Venditti Tribute Band, l’attesissimo concerto-tributo ad Antonello Venditti. Il 4 il tributo a Zucchero, il 5 la serata dedicata a Madonna e così via. Al Parco degli Alberini a Colle Aniene invece si parte giovedi 3 luglio con il tributo a Ligabue, il 4 serata dedicata agli 883 e il 5 si balla con i Dance Jam. Luglio farà registrare anche nuovi appuntamenti con gli storytelling di Bruno Stanzione “Chiedi Chi Erano…” (I Beatles il 3 luglio, Michael Jackson il 10, Gabriella Ferri il 17 e Freddie Mercury il 24) e gli incontri culturali “Keller” a cura di AnnaLisa Nicastro (tutti i sabati). Partirà anche l’area sport & fitness interna, con la possibilità di fare attività sportive all’aria aperta. E non mancheranno ospiti a sorpresa e altre proiezioni cinematografiche di grande richiamo, che porteranno ospiti di grande rilievo ad incontrare il pubblico: martedi 1 luglio Barbora Bobulova, giovedi 3 Mario Martone, lunedi 7 luglio Edoardo Leo.

Anche per questa dodicesima edizione, a supportare la parte organizzativa diretta da Steeve Illiano, Federico Illiano e Riccardo Paddeu con Musica Incontro, la direzione artistica è stata affidata a Gabriele Pizzuti, coadiuvato da Franco Schembri, per la parte musicale relativa a tutte e due le aree. A condurre le serate il presentatore ufficiale Stefano Raucci, voce nota di Radio Radio, coadiuvato nell’area di Colli Aniene da Bruno Stanzione. L’ingresso ai due parchi è sempre gratuito, e permette ai visitatori di trascorrere delle serate refrigeranti soprattutto dopo le temperature altissime dei giorni scorsi. Un’ampia area food con posti a sedere completa l’offerta in tutte e due le aree. Il Sessantotto Village Talenti è patrocinato dal III Municipio di Roma Capitale, mentre quello di Colli Aniene/Tiburtina è patrocinato dal IV Municipio.

Steeve Illiano, uno degli ideatori del Sessantotto Village, esprime la sua gioia dopo il primo mese di attività: “Vedere tantissima gente che si diverte e che passa le sere d’estate con noi è una bella soddisfazione. Penso anche a coloro che non possono andare in ferie altrove e che hanno adottato il Sessantotto Village per regalarsi qualche ora di spensieratezza. Le migliaia di presenze fatte registrare fin qui, unite ad una programmazione di qualità nella quale non abbiamo saltato nemmeno uno spettacolo, ci rendono davvero orgogliosi. Ma come ogni volta dico in questi casi, l’importante è andare avanti per fare sempre di più e meglio ed offrire al pubblico degli ottimi motivi per uscire di casa e scegliere noi“. Concerti, il cinema all’aperto in collaborazione con Anec Lazio, eventi per le famiglie e per i bambini, sport all’aria aperta: un’offerta enorme.. “Abbiamo voluto ampliare l’offerta proprio per non lasciare nessuno indietro e dare la possibilità a tutti, grandi e piccoli, giovani e anziani, di godere di questa edizione del Sessantotto Village in tutte e due le aree” conclude Steeve Illiano.

Il programma completo dei concerti e degli eventi che si svolgeranno fino alla fine di agosto è sul sito www.sessantottovillage.it e sui canali Facebook e Instagram del “Sessantotto Village”, “Sessantotto Village Talenti” e “Sessantotto Village Tiburtina”.