Daniele De Rossi ha sempre avuto il rimpianto di poter dedicare alla Roma una sola vita. Ma prima da giocatore, poi da tecnico, ha sempre dato tutto sé stesso. Come professionista, e soprattutto come solo gli uomini che conoscono il vero amore sanno fare.

“Il vento soffia ancora, non ha mai smesso“. L’ha detto alla sua prima conferenza stampa da allenatore dei giallorossi, così come quando nel lontano 2019 fu costretto a lasciarli da calciatore, per colpa di una società fin troppo miope per cogliere il suo valore simbolico (oltre che squisitamente tecnico). E no, non esiste affermazione più vera. Soprattutto se si parla di un uomo come De Rossi.

Nella lunga tradizione del calcio italiano, come anche (e forse soprattutto) in quella della Roma, sono state tante le bandiere in grado di incarnare il nome dei propri club. Ma nessuno come lui ha saputo coniugare l’aspetto professionale con lo spirito popolare e ‘curvaiolo’ del tifoso più sincero. Per i romanisti, Daniele De Rossi è stato molto più di un grandissimo centrocampista. È stato un ambasciatore della loro passione; un fratello; “uno di loro”. Al punto di ritrovarselo, nel gennaio 2020, addirittura in Curva Sud (seppur in incognito) a sostenere la squadra nel derby contro la Lazio. Come il più normale e comune dei tifosi.

Oggi, 24 luglio, nel giorno del suo 42° compleanno, è bello allora, oltre che d’obbligo, celebrare forse l’ultima vera bandiera del nostro calcio.

Un personaggio mai banale; “l’anti-calciatore”, soprattutto nelle parole davanti ai giornalisti. Un atleta straordinario, che tolta la parentesi ammirevole e affascinante al Boca Juniors, ha dedicato tutta la sua vita a un solo club, con 459 presenze e 43 gol. Un giocatore forte, grintoso e simbolo anche della nostra nazionale, con all’attivo 21 reti (ricordiamo, da centrocampista) in 117 apparizioni.

Chi ama il calcio non può non amare De Rossi. E noi, Daniele, ti auguriamo ogni bene sia da tecnico che da presidente della tua Ostia Mare. Nel segno di una gratitudine infinita, che trascende, e trascenderà sempre, sia tifo che colori.