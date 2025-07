Il club giallorosso torna in corsa per l’acquisto di un attaccante il cui trasferimento in Premier è saltato sul più bello: prezzo fissato

A dir poco incredibile quanto accaduto appena poche ore fa in quel di Sunderland, nord dell’Inghilterra, dove il club neopromosso in Premier League dopo lo spareggio thrilling con lo Sheffield United, non attendeva altro che presentare il suo nuovo acquisto.

Proveniente dalla cadetteria italiana, ma con un biennio alle spalle in Serie A e sempre con la stessa maglia, il calciatore francese è stato a dir poco decisivo per le fortune del Sassuolo, club retrocesso in Serie B nella stagione 2023/24 ma prontamente risalito al piano di sopra al termine di un campionato dominato in lungo e in largo.

18 gol in 33 presenze stagionali sono stati un biglietto da visita più che sufficiente, per i ‘Black Cats‘, per intavolare una trattativa con gli emiliani. Trovato l’accordo sulla base di 20 milioni cash senza bonus e senza pagamenti dilazionati, Armand Laurentié è volato a Sunderland nella giornata di sabato per firmare il contratto che lo avrebbe legato alla società inglese per 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Qualcosa però è andato storto.

Proprio quando non si aspettava altro che la firma del calciatore, è infatti arrivato il comunicato che ufficializzava lo stop all’affare. Non si sarebbe trovata intesa sulla parte economica da destinare al transalpino, che quindi ha richiuso le sue valigie (forse nemmeno disfatte) per ritornarsene sulla Via Emilia. Probabilmente non per molto, però.

Laurentié, (ri)spunta la Roma: Massara ci prova

Così come accadde, un paio di anni fa, per Lazar Samardzic – il cui trasferimento all’Inter saltò in circostanze ancor più assurde – è chiaro che il futuro del giocatore francese sarà in ogni caso lontano da quel Sassuolo che ha contribuito a portare in Serie A con gol e giocate davvero sopraffine.

Secondo recenti indiscrezioni riferite da ‘Il Messaggero‘, la Roma – fresca di acquisto in attacco con l’arrivo dell’irlandese Evan Ferguson dal Brighton – potrebbe tornare alla carica per il classe ’98, già seguito prima che lo stesso decidesse di accasarsi in Premier.

Il riferimento economico per l’operazione è stato già tracciato dalla società inglese rimasta col cerino in mano: servono 20 milioni per convincere i neroverdi a privarsi della sua stella.

E sarebbe necessario, ovviamente, incassare anche il gradimento del calciatore, che in teoria dovrebbe essere assolutamente entusiasta di approdare in un club ambizioso come quello capitolino. Ed in cui, per inciso, siede in panchina un allenatore capace di esaltare le doti di qualsivoglia attaccante avuto alle sue dipendenze in carriera.