In Germania si accende il dibattito sulla compatibilità tra militanza politica e impiego nella pubblica amministrazione.

Il Land della Renania-Palatinato ha annunciato una nuova misura che impedisce l’accesso al pubblico impiego a chi è tesserato con il partito di destra Alternative für Deutschland (AfD), o lo è stato negli ultimi cinque anni. Il provvedimento si applicherà a nuove assunzioni – come insegnanti, agenti di polizia o impiegati statali – e potrebbe coinvolgere anche dipendenti già in servizio, soggetti a verifica. Lo ha annunciato il Ministro dell’Interno della regione, Michael Ebling, del Partito socialdemocratico. La base giuridica è una modifica alle procedure di assunzione, che ora prevedono la firma obbligatoria di una dichiarazione di fedeltà all’ordine democratico e costituzionale. La novità più controversa riguarda l’esplicito riferimento all’AfD come possibile motivo di esclusione, dato che il partito è ufficialmente sorvegliato dall’Ufficio per la Protezione della Costituzione per presunti legami con ambienti estremisti.

Già nel maggio scorso le istituzioni avevano posto sotto osservazione il partito ora secondo nei sondaggi nazionali con il 24% circa dei consensi. I servizi segreti avevano infatti definito l’AfD come organizzazione “estremista”, scatenando il dibattito sull’ipotesi esclusione totale del partito. Spetta ora al sistema giudiziario decidere sull’analisi dei servizi segreti. In Renania invece il provvedimento è deciso a prescindere dal parere nazionale.

Le reazioni

La misura ha suscitato forti reazioni. La prima proviene direttamente dalla leader del partito, Alice Weidel. “È spaventoso che in Renania-Palatinato si stia verificando una tale discriminazione delle opinioni politiche da parte del governo del Land. Qui vengono calpestati i principi democratici fondamentali. Ma gli elettori dell’AfD non si lasceranno intimidire da questo“. Mentre esponenti di SPD, Verdi e CDU parlano di necessaria difesa dell’ordine democratico, molti commentatori denunciano il rischio di una “criminalizzazione dell’opposizione”.

In Italia ha commentato la notizia anche Roberto Vannacci attraverso il suo profilo X. “In Germania, se sei (o lo sei stato negli ultimi 5 anni) nell’AfD, niente lavoro nel pubblico. Lo dice il ministro dell’Interno della Renania-Palatinato. Il partito è giudicato estremista. Se hai le idee sbagliate, sei fuori.“

Il commento di Leonardo Panetta a Lavori in Corso.