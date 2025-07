Girando l’Italia si possono trovare dei luoghi immersi nella natura e incantanti: questi sono i più belli e si può anche fare il bagno gratis.

Quando si pensa alle prossime vacanze, la mente subito viene proiettata nelle più gettonate mete esotiche, dove, spiagge bianchissime, mare trasparente e il profumo del cocco fa da cornice al soggiorno. Tuttavia, seppur questa tipologia di vacanza sembra essere una delle più gettonate, è bene sapere che anche in Italia esistono dei posti incantevoli e che vale davvero la pena di visitare.

Tuttavia, spesso il nostro paese non viene così tanto ‘apprezzato’ da noi anche a causa di prezzi sempre troppo alti e che rendono impossibile una vacanza anche solo per una settimana. In coppia e risulta essere complicato, figuriamoci per chi ha famiglia e magari ha più di un bambino pagante.

Per fare il bagno gratis in Italia è qui che si deve andare: sono luoghi immersi nella natura incontaminata

Una cosa che però in molti non sanno, è che basta mettersi un po’ alla ricerca, anche utilizzando internet per scoprire che in realtà in Italia ci sono diversi luoghi da visitare, bellissimi e immersi completamente nella natura, dove è anche possibile fare il bagno gratis, coccolati dal rumore scrosciante di una cascata. Un’esperienza vivere assolutamente e che farà ancora di più apprezzare le meraviglie del nostro paese.

A differenza di quello che qualcuno può pensare, l’Italia offre tantissimi luoghi da scoprire e che offrono un’esperienza unica immersa nella natura e anche completamente gratis. Infatti, ci sono dei posti da visitare assolutamente, dove anche fare sarà un’esperienza magia. Non solo acque fresche e cristalline, ma anche cascate naturali che faranno da cornice a questi luoghi stupendi. Ecco quelli più caratteristici:

Cascate del Mulino, Saturnia (Toscana): famose per le acque termali, sono accessibili liberamente tutto l’anno e fare il bagno in queste acque è davvero rigenerante; Cascata Capelli di Venere, Cilento (Campania): tra le più caratteristiche d’Italia, con acqua fresca e vegetazione fitta, che permette il giusto relax anche nelle ore più calde; Cascata delle Marmore, Terni (Umbria): l’area libera a valle permette di bagnarsi nei torrenti. Immerse nella natura selvaggia, permette di offrire un’esperienza davvero unica; Cascate del Rioscuro, Appennino lucano (Basilicata): un piccolo paradiso nascosto, poco conosciuto e di conseguenza lontano dal caos, ma che vale davvero la pena di scoprire; Cascata del Verde, Borrello (Abruzzo): è possibile percorrere alcuni tratti completamente immersi nell’acqua.

Insomma, chi dice che si deve per forza andare all’estero per vedere paesaggi mozzafiato è davvero fuori strada. Questi sono bellissimi e anche gratis.