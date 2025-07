Gli utenti PostePay e BancoPosta dovranno fare i conti con alcuni cambiamenti improvvisi. Ecco tutte le novità da conoscere.

Sono tantissime le persone che fino ad ora hanno utilizzato con soddisfazione i prodotti Poste Italiane come PostePay e BancoPosta. Sono comodi, funzionali, versatili ma ci sono importanti novità per tutti i clienti che li usano.

Infatti dovranno dire loro addio ed uniformarsi a delle novità. Ecco cosa sta succedendo.

Le novità su PostePay e BancoPosta

A partire dal 30 giugno 2025 l’app BancoPosta è stata dismessa ed integrata nella nuova app unificata Poste Italiane. Fra pochi mesi succederà lo stesso anche all’app PostePay. Le due app verranno riunite in un’unica applicazione, chiamata “Super App”.

Da questa nuova app delle Poste si potrà accedere a tanti servizi: conti, carte, bollettini, spedizioni, risparmio postale, assicurazioni, energia, rendendo di fatto molto più di qualità l’esperienza degli utenti. Per loro sarà sufficiente accedere con le credenziali usate su poste.it e su una delle app precedenti, quindi non ci sarà bisogno di creare delle nuove credenziali.

Con la nuova Super App si potranno gestire saldo, pagamenti, fare ricariche o bonifici, ma anche operazioni P2P (peer-to-peer) o stipulare polizze assicurative (sia Vita che RC Auto), pagare bollette e monitorare le rendite degli investimenti. Con questa app, in cui confluiranno quella di BancoPosta e PostePay, ci saranno anche strumenti avanzati per sicurezza e personalizzazione.

In pratica gli utenti potranno anche gestire i risparmi sui Libretti postali, acquistare o rimborsare Buoni fruttiferi, attivare depositi Supersmart. Non solo ma potranno decidere per il ritiro digitale di alcune raccomandate, prenotare appuntamenti negli uffici postali, optare per la domiciliazione delle utenze. Insomma, l’esperienza degli utenti che hanno questi strumenti sarà molto migliorata e potranno accedere a tante funzionalità e servizi, che digitalizzeranno la loro esperienza con Poste Italiane.

Chiunque vorrà usufruirne potrà scaricare l’applicazione dal Play Store di Android o dall’App Store di iPhone. Vi si potrà accedere con le proprie credenziali usate fino ad ora, senza bisogno di cambiarle. Insomma, è vero che gli utenti dovranno dire addio all’app consueta di BancoPosta e PostePay ma potranno usufruire di nuovi servizi aggiuntivi e avere un’esperienza migliore e diversificata grazie a questa nuova Super App di Poste Italiane. Tutto questo senza dover nemmeno creare delle nuove credenziali, ma sfruttando le precedenti.

Tutti i servizi di Poste Italiane saranno convogliati in un’unica app.