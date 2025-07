Notizia che sorprende tutti gli appassionati di ciclismo che stanno seguendo il Tour de France in questi giorni: riguarda il futuro di Pogacar.

Continua ad emozionare ed a tenere tutti incollati al televisore tappa dopo tappa l’edizione odierna del Tour de France. Come era prevedibile prima dell’inizio, la corsa ciclistica su territorio francese si sta sviluppando tra mille colpi di scena e lotte all’ultima scalata, davvero una manna per gli appassionati delle due ruote.

Basti pensare che il favoritissimo Tadej Pogacar nell’ultima tappa, quella corsa ieri da Bayeux a Vire Normandie, ha perso il primato e la maglia gialla, tornata in queste ore sulle spalle del rivale Mathieu van der Poel. La corsa è ancora molto lunga, visto che terminerà il prossimo 27 luglio, ma le emozioni già si fanno sentire.

In attesa di capire quali saranno effettivamente i ciclisti che si giocheranno la vittoria finale del Tour, arriva una notizia che ha sorpreso tutti gli appassionati ed anche gli addetti ai lavori. Riguarda proprio il futuro professionale di Pogacar, che dopo le fatiche in terra francese potrebbe prendere un’altra decisione intrigante ed allo stesso tempo inaspettata.

Sorpresa Pogacar: dopo il Tour potrebbe correre anche la Vuelta 2025

La notizia bomba è la seguente: Tadej Pogacar starebbe seriamente pensando di partecipare anche alla Vuelta a España, altra grande classica delle corse a tappe, che quest’anno si svolgerà dal 23 agosto al 14 settembre 2025. Insieme al Giro d’Italia ed al Tour de France è un punto di riferimento nella stagione primavera-estate per i ciclisti di tutto il mondo.

La Vuelta quest’anno va in cifra tonda e festeggerà l’80ª edizione. Per celebrare al meglio, gli organizzatori sperano nella presenza dei migliori ciclisti al mondo, tra cui Pogacar, che in carriera non ha ancora mai vinto la manifestazione in Spagna. La possibile presenza dello sloveno è stata confermata dal direttore generale dell’UAE Team Emirates, lo svizzero Mauro Gianetti.

“La Vuelta è nei piani di Tadej, ma prima dobbiamo vedere cosa succede al Tour de France, ma in teoria è prevista” – ha rivelato Gianetti, che dunque sa bene come Pogacar abbia il desiderio di prendere parte alla competizione, che straordinariamente prenderà il via dall’Italia, precisamente da Torino.

Pogacar sogna di vincere anche la Vuelta e completare così la Tripla Corona, ovvero il trionfo di tutte e tre le grandi classiche a tappe del ciclismo internazionale, ma come già detto prima dovrà vedere come terminerà il Tour de France ed in quali condizioni arriverà al traguardo di Parigi. Il legame fra Pogacar e la corsa spagnola è comunque molto forte, visto che fu proprio alla Vuelta del 2019 che si mostrò al mondo intero con un inaspettato terzo posto.