Momento particolare per Jasmine Paolini, che ora rischia di uscire dalla top 10 del ranking. Ma questa decisione è davvero sorprendente.

Il tennis femminile italiano ha il volto, almeno grazie agli exploit degli ultimi anni, di Jasmine Paolini. L’atleta toscana si è messa in luce sia nel singolare che nel doppio, in compagnia di Sara Errani. Si è tolta numerose soddisfazioni personali, tra cui quella di entrare in pianta stabile nella top 10 del ranking WTA.

La vetta più alta Jasmine l’ha raggiunta agli Internazionali d’Italia di maggio, quando spinta dal pubblico amico è riuscita a trionfare sia nel torneo singolare femminile, sia nel doppio femminile, uscendo dal Foro Italico con due trofei in pugno e venendo esaltata come una delle tenniste più complete e versatili al mondo.

Peccato che dopo questi successi, la Paolini sia calata nettamente di forma. Un crollo forse anche fisiologico, che però l’ha costretta ad uscire troppo prematuramente nei due tornei estivi più attesi: il Roland Garros, sconfitta al quarto turno, ed a Wimbledon dove addirittura si è arresa dopo soli due turni. Insomma, un rendimento a ribasso che potrebbe costarle la permanenza in top 10 e la partecipazione alle WTA Finals.

Paolini si separa dal proprio coach: decisione discutibile

Intanto, dopo l’eliminazione da Wimbledon, Jasmine Paolini ha preso una decisione che ha sorpreso un po’ tutti. Infatti la tennista azzurra ha scelto di separarsi da Marc Lopez, ovvero il coach spagnolo che da inizio aprile era divenuto suo allenatore personale.

Davvero particolare la tempistica di questa separazione, visto che Lopez era entrato a far parte dello staff della Paolini solo da tre mesi, dopo la scelta di separarsi dal suo coach storico Renzo Furlan. Il rapporto tra i due sembrava essere incominciato nella maniera giusta, visti i trionfi in simbiosi agli Internazionali di Roma.

La sconfitta prematura a Wimbledon ha evidentemente portato Jasmine Paolini a decretare la fine del rapporto con Lopez. Una scelta che il giornalista esperto di tennis Dario Puppo, interpellato da OA Sport, ha commentato con qualche perplessità: “Non so se il loro rapporto, già a monte, fosse di breve termine. Si chiude, però, dopo la stagione su erba. Forse a scadenza. I risultati dei due tornei del Grande Slam forse hanno fatto la differenza. Strana decisione, stiamo parlando di un allenatore di grande esperienza, specialmente dal lato femminile”.

Lopez è un ex tennista ed attuale coach molto stimato nell’ambiente, avendo anche lavorato nello staff di Rafa Nadal. La Paolini invece ha ammesso di voler prendersi del tempo per scegliere i prossimi passi: c’è chi parla di una collaborazione diretta con Tathiana Garbin, attuale capitana della Nazionale femminile alla Billie Jean King Cup.