Tutti da Lidl a comprare questo prodotto esclusivo che farà teletrasportare immediatamente al ristorante: costa solo 9,99 euro ed ecco perché approfittarne.

Lidl è il punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di prodotti alimentari di qualità ma a prezzi contenuti. Qui sono in vendita anche prodotti per la cura della persona e l’igiene della casa e periodicamente anche elettrodomestici, attrezzi per il fai da te, utensili, giocattoli, mobili e molto altro.

Le offerte sono sempre tante ed approfittarne conviene. Ad esempio ora è in vendita un prodotto esclusivo al piccolo prezzo di 9,99 euro che farà teletrasportare immediatamente al ristorante. Ecco di cosa si tratta.

Il prodotto di Lidl in vendita a 9,99 euro

Da Lidl è in vendita a soli 9,99 euro un prodotto davvero esclusivo che permetterà di teletrasportarsi immediatamente al ristorante. In effetti è un alleato davvero prezioso in cucina per creare piatti squisiti. Lui è il tritatutto elettrico Silvercrest, il migliore amico per semplificare la vita in cucina, specie ora che è estate e non si ha tanta voglia di stare dietro ai fornelli.

Nonostante il design compatto e il piccolo prezzo di 9,99 euro, si dimostra un apparecchio funzionale e versatile per preparare tantissime cose perché trita frutta secca, prepara salse, condimenti, spezie ed ha anche la funzione Ice Crush che aiuta a tritare il ghiaccio per creare granite o cocktail, perfette per l’estate.

Non manca anche il disco emulsionante per montare la panna in maniera perfetta. Un’altra funzione che possiede il tritatutto Silvercrest è quella Turbo, che permette di gestire gli ingredienti duri o da lavorare in fretta. Ha una potenza di 260 watt e una capacità utile di 300 ml, è leggero, facile da pulire e spostare e non fa troppo rumore. Insomma, è davvero quell’oggetto da avere in cucina perché non occupa molto spazio ma aiuta in tantissime cose, facendo teletrasportare direttamente al ristorante.

Anche chi non è un abile chef, avrà un alleato per preparare in poco tempo e con pochi gesti salse, pesti, cocktail, granite, panna montata e chi più ne ha, più ne metta, con questo piccolo ma robusto elettrodomestico. Costa solo 9,99 euro, quindi è quell’apparecchio utile e versatile che si può anche regalare ad un amico o un parente. Dovrebbe essere immancabile in ogni cucina perché davvero si presta a tutto ed è fondamentale in diverse circostanze culinarie.