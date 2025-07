Il trucco geniale (e completamente gratis) che si prenderà cura delle piante mentre siamo in vacanza: al nostro ritorno saranno perfette e ben tenute.

Orami ci siamo, per molti di noi è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia dei giorni che ci separano dalle tanto attese ferie. Luglio e agosto, infatti, sono i mesi che la maggior parte di noi sceglie per poter finalmente staccare la spina da tutto e concedersi qualche settimana di totale relax, ma soprattutto si potrà passare del tempo di qualità con i propri cari.

Ovviamente, prima di poter partire e chiudersi la porta di casa alle spalle, sono diverse le cose a cui dover pensare e a cui bisognerà fare attenzione, per evitare brutte sorprese al nostro rientro. Se, ad esempio, ci sono animali in casa e non possiamo portarli con noi, si dovrà avere o qualcuno che se ne prenda cura o portarli da chi potrà tenerli per i giorni in cui manchiamo.

Piante, come prendersene cura durante le vacanze? Con questo trucco non ci sarà bisogno di nessuno

Ma un altro aspetto molto importante, riguarda in particolare chi ha tante piante in casa e necessità quindi di qualcuno che se ne possa prendere cura nei giorni in cui la casa resterà vuota. Dovrà essere sicuramente una persona fidata a cui affidare le proprie chiavi, ma nel caso in cui nessuno fosse disponibile come fare? Ebbene, esiste un trucco geniale e completamente gratis, che permetterà di innaffiare le piante in nostra assenza.

Il trucco, in poche ore è diventato virale ed è stato pubblicato da @martina_homeorganizer, che, attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso con i suoi follower questo trucchetto davvero geniale. Per poterlo mettere in pratica, basterà un semplice sacchetto per alimenti, dell’acqua ed ecco pronto per entrare in azione.

Prendere quindi il sacchetto, meglio ancora se si tratta di sacchetti leggermente spessi come quelli di Ikea, riempirli con dell’acqua fresca e chiuderli per bene. Con uno stuzzicadenti creare dei microfori e posizionare immediatamente nel terreno della pianta. In questo modo, l’acqua uscirà lentamente dai fori e lascerà le piante sempre ben bagnate.

La grandezza del sacchetto può variare a seconda della pianta. Se si tratta di una pianta piccola, si potrà optare anche per dei sacchetti più piccoli, se invece la pianta è di dimensioni maggiori, allora scegliere un sacchetto della misura successiva. Ed ecco che in poche mosse, ci prenderemo cura delle nostre piante anche se siamo in vacanza.