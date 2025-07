In una sola mossa ho ottenuto pavimenti puliti, brillanti e profumati e al tempo stesso ho allontanato anche gli insetti da casa: un’idea davvero geniale.

La pulizia dei pavimenti in casa è fondamentale per diversi aspetti. In primo luogo c’è ovviamente la questione dell’igiene, in quanto sulla loro superficie si va a depositare tutto lo sporco che entra in casa, soprattutto se si ha la pessima abitudine di camminare con le scarpe nei vari ambiento o se ci sono animali.

Un altro aspetto molto importante che riguarda la pulizia dei pavimenti è anche la sua tenuta. Infatti, più ci si prenderà cura del proprio pavimento e più questo manterrà inalterato il suo aspetto e resterà sempre perfettamente lucido e in perfetto stato. Ecco quindi, i motivi principali per cui l’igiene dei pavimenti non deve mai essere trascurata.

Poche gocce nel secchio dell’acqua e non solo lavi i pavimenti, ma allontani anche gli insetti

Tuttavia, lavare i pavimenti può diventare anche uno stratagemma perfetto per allontanare da casa tutti quei tipici insetti che ci vengono a fare visita durante i mesi estivi e che spesso creano delle vere e proprie infestazioni in casa. Ebbene, aggiungendo all’acqua che in genere usiamo per lavare a terra alcune gocce ‘magiche’ si potrà non solo ottenere un pavimenti pulito e profumato, ma sarà anche un repellente naturale contro gli insetti.

Ma quale sarebbero queste gocce in grado di allontanare gli insetti senza usare alcun repellente? La risposta lascerà tutti stupiti, perché stiamo parlando di semplicissime gocce di olio essenziale, un prodotto 100% naturale, economico e facile da reperire, che permette di ottenere pavimenti profumati e scacciare via gli insetti. Il procedimento è semplicissimo, basterà solo aggiungere 5-6 gocce nel secchio dell’acqua che andremo ad usare per lavare i pavimenti ed il gioco è fatto.

Ovviamente, per rendere questo trucco efficace ci vorranno fragranze ben precise, noi vi consigliamo menta, eucalipto e rosmarino che hanno un profumo, che per noi risulta essere fresco e gradevole, ma per la maggior parte degli insetti è talmente insopportabile da farli scappare via senza pensarci due volte. Quindi, basterà davvero poco per una casa profumata e a prova d’insetto. Un trucco da provare subito e che farà la differenza in estate.