Il tecnico toscano ha preso la sua decisione sul calciatore, già corteggiato a giugno dalla big: la rivale italiana esulta

Impegnato sul campo nella tournée a Singapore, e in sede di mercato nel braccio di ferro col Bruges per l’acquisto di Ardon Jashari, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare non trascura anche il sempre attuale discorso legato agli esuberi tecnici che, se ceduti, potrebbero consentire ai rossoneri di fare cassa.

Nelle ultime ore è tornata in voga una pista che già sembrava ben avviata lo scorso giugno, quando la big aveva sondato il terreno su un calciatore non esattamente indispensabile nel progetto tecnico-tattico dell’allenatore toscano.

Legato al Milan da un contratto in scadenza a giugno 2028, lo statunitense è corteggiato dal top club della Serie A, che avrebbe individuato proprio nel suo profilo una valida alternativa ad un titolarissimo della rosa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica‘, il Napoli, che già si era affacciato su Yunus Musah poco dopo la conquista del suo quarto Scudetto, starebbe tornando alla carica per il centrocampista, apprezzato da Antonio Conte per le sue doti da incontrista, considerato un’ottima alternativa a Frank Anguissa.

Musah, nuovo assalto del Napoli: l’indizio non mente

Titolare, ma sostituito al 66′, senza convincere granché nella prima amichevole disputata e persa in terra asiatica con l’Arsenal, partito dalla panchina nella successiva gara col Liverpool, l’ex calciatore del Valencia non sembra rientrare nelle grazie di Max Allegri.

Il tecnico livornese, in attesa di altri eventuali colpi di mercato, sembra preferire di gran lunga Loftus-Cheek, Ricci e Fofana nella composizione del suo centrocampo a tre.

Logica dunque la conclusione secondo cui lo stesso Allegri non si opporrebbe ad una partenza del giocatore, soprattutto se il Napoli dovesse presentarsi con un’offerta congrua per il suo cartellino.

Considerando una certa giustificata riluttanza dei rossoneri ad andare a rinforzare una diretta rivale per il campionato della nuova imminente stagione, la partenza del nordamericano non potrebbe avvenire per meno di 20 milioni. Anche perché, giova ricordarlo, il calciatore fu pagato poco più di 21 milioni di euro nell’estate del 2023.

Non è però da escludere a priori l’inserimento di qualche contropartita tecnica che i partenopei potrebbero mettere sul piatto per abbassare in modo considerevole l’esborso cash da erogare nelle casse del club di Via Aldo Rossi.