Ecco perché tutti da oggi dovrebbero prendere l’abitudine di mettere del riso nella moka: un trucco geniale, che vale la pena di provare subito.

Non c’è mattina in cui dalle nostre cucine non si sente provenire l’inconfondibile aroma di caffè. Il giusto rituale, per iniziare al meglio la giornata ed affrontare tutto ciò che verrà. Il caffè, infatti, non è solo una semplice bevanda, ma è molto di più. Si tratta di una vera coccola per il palato e sarà davvero difficile riuscire a passare qualche ora senza sorseggiarlo.

C’è chi lo preferisce corto, chi lungo, chi macchiato e chi ancora schiumato, ma ciò che conta è come sempre il risultato finale. Ma ciò che rende davvero unico un buon caffè, è sicuramente il modo con cui viene fatto. Infatti, anche se ormai in quasi tutte le case troviamo le macchinette espresso, che permettono un ottimo caffè in pochissimi istanti, la moka resta ancora lo strumento migliore per ottenere una tazzina di caffè come vuole la tradizione.

Ecco perché tutti dovrebbero mettere del riso all’interno della moka: il trucco che nessuno immagina

La moka è un grande classico che non manca mani in cucina, soprattutto in quelle di un tempo. Rigorosamente in alluminio, permette di ottenere una tazzina di caffè ricca di profumo e di sapore. Ovviamente, affinché possa essere sempre al top, è importante prendersene cura, eliminando tutte quelle tracce di impurità che si formano nel tempo.

Con l’avanzare del tempo, soprattutto se si tende ad usare tanto, la moka potrebbe iniziare ad accumulare residui di calcare, che, alla lunga vanno a rovinare il sapore finale del caffè. Per evitare che questo accada, non serve solo pulirla adeguatamente ogni giorno, ma sarà necessario eseguire una manutenzione approfondita. In primis si dovranno cambiare filtro e guarnizione, dopodiché ecco che entra in gioco il trucco del riso nella moka.

Ma a cosa serve esattamente e come funziona? Il riso riesce a catturare l’umidità e gli odori indesiderati che si formano all’interno della moka, soprattutto se viene lasciata chiusa o usata con poca frequenza. Questo vuol dire meno muffe, meno odori metallici e meno residui nel caffè. Inoltre, riesce a rimuovere facilmente i residui di calcare e caffè incrostato.

Per poter mettere in pratica questo rimedio, basta riempire la caldaia con acqua, aggiungere un cucchiaio di riso crudo e montare la moka senza inserire il caffè. Una volta sul fuoco, il riso e il vapore si andranno a combinare tra loro rimuovendo sporco e incrostazioni. Una volta che tutta l’acqua sarà uscita, basterà risciacquare la moka ed eccola come nuova.