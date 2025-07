Con questa pietra fai da te il profumo nel bagno sarà incredibile: si realizzare in pochi minuti in casa e si usano solo ingredienti naturali.

Il bagno è uno degli ambienti di casa che più necessità di attenzioni nella pulizia. Un luogo che tendiamo ad usare spesso durante il giorno, in cui ci prendiamo cura della nostra igiene personale e per tale motivo dovrà essere sempre ben igienizzato in ogni sua parte se si ha la reale intenzione di evitare la formazione di germi e batteri.

Una corretta pulizia del bagno, non è importante solo per eliminare tutto lo sporco, ma sarà soprattutto necessaria per impedire anche la formazione di un altro problema molto comune: i cattivi odori. Spesso, infatti, basterà davvero poco per ritrovarsi il bagno completamente invaso da odori per nulla gradevoli.

Con questa pietra fatta in casa i cattivi odori nel bagno spariranno e sarà sempre ben pulito

I motivi per cui si formano i cattivi odori nel bagno possono essere vari, e spesso non sono nemmeno legati ad una scarsa igiene. D’altronde, essendo un luogo particolarmente umido, basterà davvero poco per iniziare a sentire odori per nulla piacevoli. Ecco che quindi, sarà importante agire subito, sia per impedire che tutto ciò accada di nuovo e sia per neutralizzarli definitivamente.

Per trasformare il bagno da un ambiente puzzolente, in un luogo accogliente e rilassante, basterà provare questo rimedio fai da te davvero geniale. Con pochi ingredienti si andrà a creare una pietra profumata che neutralizza in un attimo i cattivi odori. Ecco gli ingredienti che serviranno:

100 g di bicarbonato

50 g di acido citrico

50 g di amido di mais

10 gocce di olio essenziale al limone

Acqua distillata

Stampini in silicone

Cucchiaio

Ciotola

Nella ciotola iniziare ad inserire tutto gli ingredienti secchi, quindi il bicarbonato, l’acido citrico e l’amido di mais. Mescolare con l’aiuto del cucchiaio per eliminare grumi. Poi aggiungere le gocce di olio essenziale di limone, che daranno alla pietra quell’aroma fresco e pungente tipico degli agrumi. Infine, con un flacone spray, nebulizzare l’acqua poco alla volta, giusto per ottenere un composto compatto ma non troppo bagnato, evitando che frizzi subito. Non appena il composto sarà molto simili alla sabbia bagnata, si andrà a posizionare negli stampini e lasciarli asciugare completamente. Una volta pronti, staccare delicatamente e conservarli in un barattolo chiuso ermeticamente. Prendere quindi la pietra profumata che serve e posizionarla in un angolo del bagno: il profumo sarà inebriante.