Occasioni da non perdere settimana prossima dalla Lidl: spendendo davvero poco si potrà acquistare tutto ciò che serve per una vacanza immersi nella natura.

Luglio e agosto sono i mesi principali in cui la mente della maggior parte delle persone è proiettata già alle vacanze. C’è chi preferisce partire già in questo mese, godendo così di luoghi più convenienti e affollati e chi invece, per diversi motivi, non potrà fare altro che aspettare agosto. Tutto è ovviamente già organizzato e non resta che aspettare la data tanto attesa.

Le vacanze, com’è giusto che sia, non sono uguali per tutti. C’è chi preferisce spendere qualcosa in più, ma passare giorni in totale relax e con tutte le comodità del caso e chi magari preferisce vivere più all’avventura, godendosi gli spettacoli che la natura offre, immergendosi a 360° in posti dove terra e cielo si fondono in una cosa sola.

Con Lidl le vacanze sono ancora più belle: immergiti nella natura con questi accessori indispensabili

Se anche voi fate parte della categoria ‘on the road’ e amate vivere la vacanza senza vincoli, senza prenotazioni, ma semplicemente sfruttando quello che c’è in tende o in campeggio, ecco che allora non potete perdervi le offerte Lidl, che dalla settimana prossima arriveranno in tutti i punti vendita. Una serie di oggetti da non perdere, a prezzi vantaggiosi, che renderanno unica la vacanza.

Da lunedì 14/07 in tutti i punti vendita Lidl partiranno una serie di offerte da non perdere. Tantissimi oggetti ed accessori per il campeggio e per chi ama vivere la vacanza in tenda, che renderanno perfetta quest’esperienza. Il primo prodotto da non perdere è il sacco a pelo CRIVIT sia nella versione ‘mummia’ con cappuccio sagomato con misura 225×76/50 cm, sia nella versione coperta 200×80 al modico prezzo di 11.90 euro. Sempre della CRIVIT, troviamo il set accessori per tenda composto da 50 pezzi a soli 14.99 euro.

E per chi vuole scorgere la bellezza di panorami lontani, potrà acquistare il binocolo della BREESSER a soli 24.99 euro. Ma non è ancora tutto, perché per avere sempre acqua a disposizione c’è il dispenser per bevande pieghevole sempre della CRIVIT, con capacità 7,5 litri e che costa appena 8.99 euro in due varianti di colore. Infine, spendendo 4.99 euro si potrà acquistare anche una borsa termica con cuscinetto refrigerante. Insomma, con Lidl la vacanza è decisamente più bella.