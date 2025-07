Da Leroy Merlin è in vendita il prodotto perfetto per tenere lontano da casa il pericolo più temuto e costa solo 12,90 euro.

Leroy Merlin è il punto di riferimento per chi ama il fai da te e il bricolage. Qui si trovano prodotti di ogni tipo per svolgere lavoretti in casa ma anche arredo bagno, ferramenta e molto altro. In questo periodo è in vendita anche un prodotto che è una vera svolta in casa.

Infatti questo allontana da casa il pericolo più temuto e costa solo 12,90 euro. Sta andando a ruba perché è davvero funzionale ed efficace, quindi ecco perché acquistarlo subito.

Il prodotto di Leroy Merlin a 12,90 euro

Da Leroy Merlin è in vendita il prodotto che salva dal pericolo più temuto in casa, specie in estate: le zanzare. Si sa quanto questi insetti possano essere fastidiosi, non solo per il loro ronzio ma anche per le loro punture.

Così, nei punti vendita di Leroy Merlin sono in vendita delle comode e pratiche zanzariere a soli 12,90 euro. Si tratta infatti della zanzariera scorrevole Level ISOXA con larghezza regolabile da 70 cm fino a 132 cm e con altezza di 50 cm. Ha una struttura in alluminio ed è disponibile in colore bianco o bronzo, quindi adattabile a numerose finestre e portefinestre.

La rete è grigia in fibra di vetro e garantisce un’ottima durata nel tempo. È un prodotto che salva contro il pericolo delle zanzare senza difficoltà nell’applicazione. Infatti si fissa ad incasso, applicandola all’interno delle guide delle tapparelle. Non richiede nessun assemblaggio ed è salvaspazio, facile da trasportare e riporre quando non si vuole più usare (ad esempio dopo la fine dell’estate). Il bello di questo prodotto è che è pronto all’uso ed ha un montaggio facile e veloce.

Infine, un altro vantaggio interessante di questo prodotto di Leroy Merlin è il prezzo di soli 12,90 euro. Per questo se ne può acquistare più di una da mettere a tutte le finestre e porte finestre di casa, con una piccola spesa e zero lavori. Infatti queste zanzariere sono facili da applicare ed adattabili ad una grande quantità di finestre e porte finestre perché si possono estendere da 70 a 132 cm e sono di colore bianco e bronzo, versatili e abbinabili.

Così il pericolo delle zanzare in casa sarà solo un lontano ricordo.