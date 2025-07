L’iniziativa metterà a disposizione di ricchi collezionisti pregiati oggetti indossati dai campioni del Circus: anche Leclerc tra i campioni

Il mondo delle corse ha sempre affascinato il grande pubblico, pronto a celebrare le gesta di grandi campioni che, sfidando la velocità e rischiando la vita in prima persona, hanno regalato emozioni indicibili a tutti gli appassionati.

Considerati legittimamente delle vere e proprie star, i piloti di Formula 1 godono di una fama che spesso aumenta col passare del tempo. Anzi, forse soprattutto dopo il ritiro dalle corse, le loro figure diventano quasi mitologiche, accompagnate da quell’odore di leggenda che nessuno può scalfire.

Non mancano anche, purtroppo, casi in cui il ricordo legato ad un determinato pilota si accompagni col dolore per la sua prematura scomparsa, a maggior ragione quando questa sia avvenuta tragicamente in pista: i casi di Gilles Villeneuve ed Ayrton Senna sono ferite ancora aperte tra gli sportivi di tutto il mondo.

Anche il triste destino di Michael Schumacher, vittima di un terribile incidente sulla neve risalente ormai al Natale di 2013, ha scosso e continua a scuotere l’animo non solo dei tifosi ferraristi, ma di tutti coloro che lo hanno apprezzato come fuoriclasse assoluto del mondo delle corse.

Assieme alle loro figure, diventano mitici anche gli strumenti di lavoro, gli oggetti del mestiere, che i Re della velocità hanno utilizzato nel corso delle loro carriere. Dalle tute, ai caschi, agli orologi, ai guanti, tutto ciò che concerne l’abbigliamento dei piloti è ricercato con ossessione da tutti i collezionisti del mondo. A maggior ragione se già appassionati della storia del Circus.

Da Senna a Schumacher e Leclerc: parte l’asta milionaria

Da domani 23 luglio al giorno 30, oltre 300 pezzi unici provenienti dal paddock della Formula 1 verranno battuti all’asta sul sito di Sotheby’s nell’ambito di ‘The Champions – Schumacher and F1 Legends‘.

Nel portale indicato sono disponibili i dettagli completi e i riferimenti relativi ai 300 pezzi unici provenienti dal mitico mondo del motorsport. Si tratta, principalmente, di una raccolta di tute, di caschi, di orologi, di componenti delle monoposto di ieri e di oggi e di tanti altri cimeli appartenuti a campioni e celebrità di ogni epoca.

Da Lewis Hamilton a Michael Schumacher, passando per Ayrton Senna, Fernando Alonso, Gerhard Berger, Charles Leclerc Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Gilles Villeneuve, Jean Todt e addirittura Gianni Agnelli: queste le celebrità a cui appartengono i cimeli che per una settimana saranno a disposizione di tutti i collezionisti del mondo.

Relativamente al mondo Ferrari, la tuta indossata da Michael Schumacher nel Gran Premio di Monaco del 1997 (la corsa che lo vide trionfare per la prima volta a bordo della Rossa) è stimata, come valore, tra i 30 e i 40 mila euro.

Charles Leclerc parteciperà virtualmente all’asta mettendo a disposizione delle scarpe rosse autografate. Il valore dell’oggetto appartenuto al monegasco non si avvicina però nemmeno lontanamente né alla tuta di Schumi né al cronografo Girard–Perregaux di Jean Todt del 1993 (per il cui acquisto si potrebbero superare i 30mila euro) o il Cartier che era al polso Gianni Agnelli nel 1988.